あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第3回
アンカー・ジャパン「Soundcore Liberty Buds」
「周りの音はちゃんと拾いたい。でも音楽を聴いての作業には集中したい」 そんなワガママな自分を受け止めてくれた欲張りイヤホン
2026年01月03日 17時00分更新
仕事に集中したいとき、自分にとって音楽は欠かせないものです。でも、いわゆる“いいイヤホン”を着けるほど、世界が閉じてしまう感覚があるのがずっと不満でした。
密閉型の製品は音に集中できるぶん、周囲の気配がわからず、話しかけられたことに気づけないこともよくあります。周りの音はちゃんと拾いたいけれど、音楽を聴いている時間は、きちんと自分の世界に入りたい。このワガママ、正直どちらかを諦めるしかないと思っていました。
それが自分の思い込みだと分かったのは、アンカー・ジャパンの「Soundcore Liberty Buds」に出会えたからです。インナーイヤー型の軽い着け心地なのに、ノイズキャンセル（ANC）を搭載。外の音を完全に遮断せず、それでいて音楽にはしっかり没入できる。近くの会話は自然に耳に入るのに、作業中の集中は途切れない。このバランスは、想像以上にちょうどいいものでした。初めて使ったとき、「あ、これが欲しかったやつだ」と素直に思いました。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
Soundcore Liberty Budsのメリットと注意点
Soundcore Liberty Budsを購入する3つのメリット
1）1万円台前半で買える満足感
2）インナーイヤー型で周囲の気配をキャッチ
3）イヤーウィングで安定装着
購入前に確認したい2つのポイント
1）静かな環境で使う場合は注意
2）低音の沈み込みは密閉型に軍配
この連載の記事
-
第2回
スマホ「スマホは6万円のこれで十分です」確かにそう言える「AQUOS sense10」
-
第1回
AV俺が欲しかったやつ！ 1万円台で「有線・開放型・リケーブル可」全部入りのヘッドホンに大満足
- この連載の一覧へ