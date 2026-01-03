このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第3回

アンカー・ジャパン「Soundcore Liberty Buds」

「周りの音はちゃんと拾いたい。でも音楽を聴いての作業には集中したい」 そんなワガママな自分を受け止めてくれた欲張りイヤホン

2026年01月03日 17時00分更新

文● ドリまつ／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

Soundcore Liberty Buds

アンカー・ジャパン「Soundcore Liberty Buds」

　仕事に集中したいとき、自分にとって音楽は欠かせないものです。でも、いわゆる“いいイヤホン”を着けるほど、世界が閉じてしまう感覚があるのがずっと不満でした。

　密閉型の製品は音に集中できるぶん、周囲の気配がわからず、話しかけられたことに気づけないこともよくあります。周りの音はちゃんと拾いたいけれど、音楽を聴いている時間は、きちんと自分の世界に入りたい。このワガママ、正直どちらかを諦めるしかないと思っていました。

　それが自分の思い込みだと分かったのは、アンカー・ジャパンの「Soundcore Liberty Buds」に出会えたからです。インナーイヤー型の軽い着け心地なのに、ノイズキャンセル（ANC）を搭載。外の音を完全に遮断せず、それでいて音楽にはしっかり没入できる。近くの会話は自然に耳に入るのに、作業中の集中は途切れない。このバランスは、想像以上にちょうどいいものでした。初めて使ったとき、「あ、これが欲しかったやつだ」と素直に思いました。

Soundcore Liberty Buds

仕事でリモート会議に出ていたり、音楽を聴いて集中して作業していたり、そんな場面だと話しかけられても気付けなくて……。そんな悩みを打ち消すイヤホンが出ました

