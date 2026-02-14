あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第45回
ソニー「WF-1000XM6」
3年待っててよかった！WF-1000XM6、すべてが進化したソニーの最上級ワイヤレスイヤホンがついに登場
2026年02月14日 17時00分更新
ソニーのワイヤレスイヤホン最高峰「WF-1000X」シリーズに、待望の新モデル「WF-1000XM6」が登場しました。前モデルのWF-1000XM5が登場してから約3年ぶりとなるフルモデルチェンジです。同シリーズは常に「音質」「ノイズキャンセリング」「使い勝手」の基準を引き上げてきましたが、XM6では、もう一段階踏み込んで磨き上げています。
コンセプトは「第六感、揺さぶる 〜サウンドエンジニアとの共創」。世界的なマスタリングエンジニアとの共創による音作りを軸に、音質だけでなく、ノイズキャンセリング、通話品質、装着性、接続安定性まで含めて全面的に刷新しています。「ハイエンドとは何か」を突き詰めた1台。その進化を見ていきましょう。
【目次】この記事で書かれていること：
WF-1000XM6を購入する3つのメリット
1）音質を突き詰めた進化
2）ノイキャン性能の底上げ
3）装着感と携帯性を改善
購入時に確認したい2つのポイント
1）価格は前モデルからやや上昇
2）重量がわずかに増加
