ソニーのワイヤレスイヤホン最高峰「WF-1000X」シリーズに、待望の新モデル「WF-1000XM6」が登場しました。前モデルのWF-1000XM5が登場してから約3年ぶりとなるフルモデルチェンジです。同シリーズは常に「音質」「ノイズキャンセリング」「使い勝手」の基準を引き上げてきましたが、XM6では、もう一段階踏み込んで磨き上げています。

コンセプトは「第六感、揺さぶる 〜サウンドエンジニアとの共創」。世界的なマスタリングエンジニアとの共創による音作りを軸に、音質だけでなく、ノイズキャンセリング、通話品質、装着性、接続安定性まで含めて全面的に刷新しています。「ハイエンドとは何か」を突き詰めた1台。その進化を見ていきましょう。