近年、耳をふさがない「オープンイヤー型イヤホン」が人気を集めています。周囲の音を聞きながら音楽や通話ができるため、在宅ワークや家事、ランニングなど「ながら聴き」にぴったりのスタイルとして注目されています。

そんなジャンルの中でも、今回紹介するのがAnkerのオーディオブランド「Soundcore」から登場したイヤーカフ型イヤホン「Soundcore C50i」です。

このモデルは、前作のSoundcore C40iから約1年という短いスパンで登場した新作。スペックを見ると、音質・バッテリー・耐久性・軽さといった基本性能がしっかり進化しており、実売価格が約1万1000円台という点を考えると、かなりコストパフォーマンスの高い製品に仕上がっています。

■Amazon.co.jpで購入