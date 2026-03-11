あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第66回
Anker「Soundcore C50i」
買って良かった！新作「イヤーカフ型」イヤホンの着け心地と重低音に大満足
2026年03月11日 17時00分更新
近年、耳をふさがない「オープンイヤー型イヤホン」が人気を集めています。周囲の音を聞きながら音楽や通話ができるため、在宅ワークや家事、ランニングなど「ながら聴き」にぴったりのスタイルとして注目されています。
そんなジャンルの中でも、今回紹介するのがAnkerのオーディオブランド「Soundcore」から登場したイヤーカフ型イヤホン「Soundcore C50i」です。
このモデルは、前作のSoundcore C40iから約1年という短いスパンで登場した新作。スペックを見ると、音質・バッテリー・耐久性・軽さといった基本性能がしっかり進化しており、実売価格が約1万1000円台という点を考えると、かなりコストパフォーマンスの高い製品に仕上がっています。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
Soundcore C50iを購入する3つのメリット
1）オープンイヤーなのに驚くほどしっかりした低音
2）片側5.5gの軽さで長時間でも疲れにくい
3）防水性能IP55でスポーツにも安心
購入時に確認したい2つのポイント
1）騒がしい場所では音が聞き取りにくい
2）ワイヤレス充電には非対応
この連載の記事
-
第65回
AVテレビ容量パンパン民へ。録画した番組をBDに焼けるドライブが出たぞ！
-
第64回
ビジネスまさかのAnkerがムダ会議の撲滅に殴り込み！生産性が爆上がる新製品を試してみた
-
第63回
PCデカいのに軽すぎ！16型ノートPCを毎日持ち歩ける時代きた!! Zenbook S16
-
第62回
PC愛すべき馬鹿製品！ 水冷ユニット付きでCPUをぶん回せるハイスペックノートPCが熱すぎた
-
第61回
スマホ4万円台の全部入りアンドロイドがまた登場！「安い、十分、カッコイイ」デザインもいいよね、このスマホ
-
第60回
PCノートパソコン買うならこれで十分！ コスパ安くて軽くて実用的な14型
-
第59回
スマホ【復活のガラケー】見た目はケータイ、中身はアンドロイドそのもの LINE使えるガラケー欲しい人用
-
第58回
AVこの音なら買うわ！HIFIMANと組んだゲーミングヘッドセットはゲームの没入感が劇的に変わるぞ
-
第57回
PCめちゃ軽い＆バッテリー長持ち王な富士通のノートパソコン 動画を丸一日流しっぱでも大丈夫
-
第56回
PC小型パソコンの最高峰を見つけた！全てがハイスペック過ぎる手のひらサイズのロマンPC「AI X1 PRO-470」
- この連載の一覧へ