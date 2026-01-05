ハイエンドスマホだけどカメラだけじゃない！

ゲーム性能もデザインも尖った1台が13万円台はおかしいレベル

「nubia Z80 Ultra」を触って最初に思ったのは「このスマホ、カメラだけじゃないな」ということです。日常のスナップから夜景、望遠までカバーするトリプルカメラは写真を本気で楽しみたい人の期待に応えます。一方でゲーム用途にも手抜きはなく、さらにゴッホの作品をイメージしたカラバリ、スターレイナイトが超美しい！

なのにその価格に驚きです！ 前述の要素をすべて詰め込んで、13～14万円台なのです。このスペックなら20万円超えでもおかしくありません。カメラ・性能・デザインを総合するとコスパはすごいかなと。

「写真をよく撮る」「ゲームを快適に遊びたい」「見た目にもこだわりたい」といった、複数の欲求を1台で満たしたい人に強くオススメしたいnubia Z80 Ultraの良さと注意点を、次のページから詳しく解説します。