ガジェット、壊れやすくない？ 分子で電子部品を変えるアプローチ

「精密機器＝壊れやすい」は仕方がないのか

昔に比べてガジェットが壊れやすくなっていないだろうか。スマートフォンやワイヤレスイヤホンは以前より小さく高性能になった一方、落としたり熱を持ったりするだけで不調になることが増えた気がする。「精密機器だから仕方ない」と割り切るしかないのだろうか。

「削って作る」電子部品の限界

多くの電子部品は、セラミックなどの材料を削って作られている。小さく薄くするほど構造的にもろくなり、熱や衝撃で壊れやすくなるのはそのためだ。つまり壊れやすさは設計ミスではなく、「削って作る」という製造の前提そのものに原因がある。

「分子から組み上げる」という逆転の発想

ならば、作り方を根本から変えればいいのでは――そう考えて、分子レベルから電子材料を設計するアプローチを取るのが、広島大学発スタートアップの株式会社マテリアルゲートだ。同社が開発するのは「単分子誘電体」と呼ばれる電子デバイス材料で、分子単位で情報を記録できる。材料を削るのではなく、分子そのものを"部品"として機能させるという発想である。

単分子誘電体はなぜ難しかったのか

単分子誘電体という発想自体は以前から研究されてきたが、「小さすぎるがゆえの不安定さ」が長年の課題だった。このため、不揮発性メモリー（FRAM）などに使われている従来の強誘電体は、数十から数百規模の分子を組み合わせて結晶化することで安定性を確保するアプローチが取られてきた。

一方で、強誘電体材料では、その性質を引き出すために900℃以上の高温での加熱処理が必要とされる。こうしたプロセスは微細化が進んだデバイスにとっては負担が大きく、製造上の制約にもなっている。

マテリアルゲートの「単分子誘電体」はこの前提を変える。特別な加熱処理を行わなくても、室温のままで自発分極を示し、分子一つひとつがそのまま情報を保持できる可能性を持つという。分子レベルのスケールと室温での動作を両立しようとする点が、この技術の特徴だ。

性能と製造プロセスの両方が変わる

この先で見えてくるのが、性能と製造プロセスの両面での変化だ。従来の強誘電体と比べて約1000倍の高密度化と、約90％の消費電力削減が期待されている。

こうした材料が実用化されれば、電子機器の前提は大きく変わる。同じサイズでより高性能なデバイスが作れるだけでなく、発熱の少ない省電力機器や、構造的に壊れにくい部品の設計も現実的な選択肢になる。

「精密だから壊れやすい」という常識そのものが、書き換えられるかもしれない。