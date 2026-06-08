フィジカルAI元年：要素技術のスタートアップに注目
Web Summit Vancouver 2026 AIスタートアップ特集 第2部
5月11日から14日にかけてカナダ・バンクーバーで開催された「Web Summit Vancouver 2026」を取材した第2回。北米と日本をつなぐPRマーケティング会社シェイプウィンの代表として、筆者は約20社のアーリーステージAIスタートアップに話を聞いてきた。第1部では業界の一次データを日々収集する仕組みを持つアプリケーション層のAIスタートアップを取り上げた。その続編として、フィジカルAIの最前線をお届けする。
2026年1月、NVIDIAのジェンスン・フアン氏はCES基調講演で「フィジカルAI元年」を宣言した。AIがクラウドのデジタルデータの中だけで完結する時代は終わり、ロボット、車両、工場、家電、衣服にAIが入り込み、現実世界とデジタル世界をつないでいく時代が始まる。だが、現実とデジタルの壁はまだ厚い。光学、半導体、センサー、新素材、ロボティクス、エッジコンピューティング。要素技術やフィジカル空間でのアプリケーションなど、AIに関連するスタートアップを取材した。
Dream Photonics：AIインフラの光配線を3Dプリント光学で
カナダ・バンクーバーのDream Photonicsは、ブリティッシュコロンビア大学（UBC）からスピンアウトしたスタートアップ。同社が解決しているのは、AIデータセンター向け「Co-Packaged Optics（CPO）」におけるチップと光ファイバーの結合問題である。生成AIを支えるGPU同士の通信は、もはや電気配線では追いつかず、光通信への移行が進んでいる。問題は「光をいかに損失なくチップから取り出して光ファイバーに渡すか」という最終1ミリの物理工程だ。現状の「アクティブアライメント」と呼ばれる方式は、光を点灯させながら部品同士を位置合わせするカスタム設計で、エアギャップごとに専用設計が必要になり、量産性が極めて低い領域だった。
Dream Photonicsは「二光子重合」を使った3Dプリント光学でこれを置換する。レンズ部分を3Dプリントで成形し、ファイバー径を従来の125µmから80µm程度まで小型化可能だという。
担当者は「AIブームの裏でフォトニクスが必要になる」、「比較的新しく、20年前には存在しなかった技術だ」と語った。同技術はまだ研究レベルの新しさを残しており、量産化と商用化を進めるのはこれからだ。大学発のディープテックが、研究から商業化へどう橋を架けるか。AIの足元を支える要素技術として、注目したいスタートアップである。
Transition Technologies PSC：現場のブルーカラーに技術伝承を
ポーランド本社のTransition Technologies PSCは、グループでソフトウェアエンジニア1,000人体制を擁する大型IT企業である。同社のSkillWorks部門が手がけるのは、製油所、鉄道、造船、半導体、バスメーカーの現場向けAR×AIプラットフォームだ。
論点は「ブルーカラーの技術伝承」にある。溶接、検査、整備といった現場の専門技能は、属人化したノウハウの伝承が経営課題になっている。長年現場と向き合ってきた歴史ある企業ほど、自社のナレッジをいかにAIに落とし込むかが勝ち筋になる。
SkillWorksの特徴は2つある。第1に、ARヘッドセットをハードウェアではなく、サーバー側にオフロードして計算を行う。防爆仕様、サーマルカメラ搭載、軽量モデルなど、現場ごとの要求に応じて複数のヘッドセットに対応できる。LiDAR不要で映像から3Dマップを構築し、物理座標にデジタル情報をアンカリングできるAR技術だ。
第2に、多言語クロス翻訳機能がある。現場と遠隔エキスパートの会話をリアルタイムで翻訳しつつ、作業手順として記録、再利用可能なSOP（標準作業手順書）に変換する。グローバル化が進む製造現場で、言語の壁を技術伝承の障壁から外せる設計である。
顧客にはフランスのTotal Energies、台湾鉄道、スペインの造船所、バルセロナとミラノのバスメーカーが並ぶ。「AIで人を置き換えるのではない。人の能力を倍化するツールを与えている」、「誰もApple Vision Proを工業現場で被りたくない」。同社CTOのAdam Gasiorek氏の発言からは、1,000人ものエンジニアで現場に深く入る欧州型ディープテックの強さが伝わってきた。
B2BとB2CのエッジAI
エッジAI、すなわち端末側で処理するAIの領域も活発だ。今回はB2BとB2Cの両側から1社ずつ取り上げる。
B2B側はM2M Tech Inc.（カナダ・サレー）だ。「Sense. Think. Act.」の3層プラットフォームで、自社を「The Sovereign Operating System for Physical AI（フィジカルAIのためのOS主権者）」と位置付けている。NVIDIA Omniverseを使ったデジタルツインを実現しており、IoTのコントローラーにもNVIDIAのGPUを搭載し、エッジAIとして機能させる。農業、防衛、医療、製造、エネルギー、鉱業、海事、小売、食品の9業界で300以上の組織に導入されている。フィジカルAI、デジタルツインのテーマに加え、国家間の経済安全保障でもトピックとなっている「ソブリンAI」（AI主権）企業としても活躍している。
B2C側はEdge AGI Wearables（カナダ・バンクーバー）。今後のウェアラブルの大テーマとして、創業者のPfaff兄弟は指輪でも時計でもメガネでもなく「ジャケット」をフォームに選んだ。AIを「着る」というコンセプトである。NVIDIA Jetsonをオートクチュール衣服に縫い込み、データをクラウドに送らずに衣服の中でエッジ処理する設計だ。デザインインスピレーションは日本のアニメとコスプレ文化からとのこと。
注目すべきはローカルエッジ処理による安心感である。プライバシーが守られ、ユーザーが安心して身につけられるという。次に予定するプロダクトはバスケットボール選手のフットワークを学習するAIシューズという構想もあるという。
次回予告：エージェントAI時代にプロダクト開発を助けるスタートアップ
要素技術と現場の深さで戦うフィジカルAIの世界の隣には、もうひとつの戦線がある。エージェントAIの時代に開発者向けスタートアップとエンジニアリングの最前線では何が起きているのか。最終回の第3回でお届けする。
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