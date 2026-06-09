北米で見たAIエージェント時代のプロダクト開発の勝ち筋

5月11日から14日にかけてカナダ・バンクーバーで開催された「Web Summit Vancouver 2026」を取材した特集の最終回。北米と日本をつなぐPRマーケティング会社シェイプウィンの代表として、筆者は約20社のアーリーステージAIスタートアップに話を聞いてきた。

会期中の最中、Anthropicによる「Claude for Legal」の発表がなされた。20以上のMCPコネクターと法律分野別のプラグインで、汎用AIが既存の業務ソフトウェアに直接乗り込む構図である。この流れでは、専門特化したSaaSプロダクトは、2つの選択肢を迫られることになる。Claude Codeのような汎用AIの経済圏に乗っていくか、それとも独自路線で戦うか。汎用AIが業界SaaSを次々と飲み込んでいく時代に、スタートアップの戦い方は岐路に立たされている。

どちらにしても、AIエージェント時代のプロダクト開発をどう設計するか、どんな思想で考えるかが勝ち筋になる。本稿では現地で取材した3社の事例から、その答えを考察する。

VisionHammer：自社のワークフローに合わせた開発AIエージェント

ポルトガル・リスボンのVisionHammerは、ブラジル発で欧州展開、現在は北米参入を準備中の開発者向けAIエージェントプラットフォームだ。

「エンジニアの30〜50％の時間が本番環境で突発的に発生するバグやエラー、パフォーマンス劣化、顧客からの不具合報告、デプロイ失敗といった“想定外の事態”への緊急対応に費やされている」と語るのは共同創業者のWilliam Bella氏。同社のプラットフォームは、本番および下位環境のログをリアルタイム監視し、例外を検出すると、リポジトリをクローン、コードベース読解、修正、テスト、PR（プル・リクエスト）起票、デプロイ、ドキュメント生成までを「2分以内」で自律実行する設計である。

注目すべきは複数のAI同士の統合設計の細やかさだ。エージェントAIの開発速度は速い。だがそのぶん、オーケストレーションが複雑になりすぎて事故が起きる場面も増えてきた。AIが書いたコードを別のAIが検証する連携や、企業ごとの承認プロセスをどう取り込むかは、各社の思想によって設計が大きく異なる。VisionHammerは複数エージェントを同時稼働できる一方、ガードレールやユーザー企業のワークフローへの順応をしっかりさせているという。

Bella氏は「開発者を置き換えるのではない。アーキテクチャや新製品開発、セキュリティといった本質的な仕事に時間を回せるようにしている」、「あなたの会社のワークフローが違うなら、私たちがそのワークフローに合わせる」と語った。

Heroic Design：プロダクト開発支援AIに日本の思想を導入

カナダ・バンクーバーのHeroic Design Inc.は、もう一つの勝ち筋を示している。社長のChristopher McLean氏は30年のプロダクト開発経験を持ち、2018年に自身のコーヒー機器企業をイグジットした連続起業家だ。その後、自身が確立した「売れるプロダクトを作るためのプロセス」を教科書として出版し、ブリティッシュコロンビア大学でも教鞭を執っている。

「自分が書いた教科書のテンプレート群を見て、全部AIで自動化できると気づいた」。これがきっかけだったとMcLean氏は語った。

ユーザー定義、ペルソナ作成、競合分析、PRD（要件定義）、プロトタイプまでを、同社のプラットフォーム上で6～8時間で完了させる。同じ工程を従来手法でこなすと数週間から数カ月かかるといわれる領域で、これは圧倒的な短縮だ。

「AIはアイデアを生成する。だが評価は人間がやる」とMcLean氏は表現した。プラットフォームはMicrosoft Azureに完全ホストされ、ユーザーデータを閉域に保つ設計でもある。

特筆すべきは、日本発の品質機能展開（QFD：Quality Function Deployment）をAIネイティブに再実装している点である。QFDは、顧客目線をサービス・製品に展開する開発思想である。1960年代に赤尾洋二氏らによって日本で生まれた手法で、特にトヨタをはじめとする日本の自動車産業で広く採用されてきた。日本で生まれた開発思想が、バンクーバーの起業家によってAIネイティブに再実装され、世界に広がっていることはとても感慨深い。

Hello Gubby：ソロプレナーが作った音声接客AI

最後にもう一社、新しい時代を象徴するスタートアップを紹介する。バンクーバーのHello Gubbyだ。創業者のYogesh Abichandani氏は筆者の友人でもある。ソロアントレプレナーとして音声AIに挑戦している彼が、今回Web Summitに出展していると聞き、ブースまで会いに行った。

同社は電話、ウェブ音声、チャット、ビデオをひとつのCMSで統合する音声AIプラットフォームを、月59ドルから提供する。サインアップ時に顧客企業のウェブサイトを丸ごとスクレイピングし、業界別のプロンプト辞書でAIの「脳」を構築する仕組みである。電話の相手のAIは実際の人のように自然言語で対応してくれた。

AI時代には「ソロプレナー」という言葉が生まれた。彼自身も「100社の顧客がつくまで誰も雇わない」と言い、プロダクト開発、営業、マーケまで一人で回している。音声AIという技術的難度の高い領域で、PMF達成までAIをフル活用しながら会社を運営する姿。これは「AIを使い切ってソロでスタートする」という、これからのスタートアップの新しい標準を予感させる。

AI＆スタートアップのエコシステムはどうなるのか？

独自データ戦略、フィジカル領域におけるAI、業務文脈とエージェント連携と、3回にわたって取材した起業家たちの戦い方は、LLMの大規模プレイヤーが領域を拡大する中で、スタートアップが何を磨くかという問いへの答えを模索していた。

AIエコシステムは目まぐるしく変化している。チャットAIはすでに当たり前で、APIやコネクターを連携した生成AIエージェントによる経済圏ができつつある。スタートアップはその経済圏で生き残るか、独自路線で勝負するか。今回紹介したプレイヤーたちが、今後どのようなエコシステムで会社を大きくしていくのか、目が離せないテーマである。日本のスタートアップにとっても、北米のスタートアップ・エコシステムの変化と起業家たちの生き方は、自社の戦略に直結する話だ。筆者もマーケティング支援活動を通じて、引き続き追いかけていきたい。