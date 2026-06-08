日々の血圧値記録と保険適用のアプリ治療をつなぐ「CureApp 血圧」提供開始

株式会社CureAppは6月1日に、高血圧患者の生活習慣改善をサポートする治療アプリ「CureApp HT 高血圧治療補助アプリ」の名称を「CureApp 血圧」へ変更し、アップデートを実施したと発表。日々の血圧値を記録する「血圧手帳モード」と、医師の診断のもとで生活習慣改善によって降圧をサポートする「治療モード（CureApp HT）」の2モードを1つのアプリで利用可能になったという。

今回のアップデートで、無料で血圧記録を行える非医療機器の「血圧手帳モード」を、従来のアプリに追加。血圧計の数値をカメラで読み取る機能によって日々の入力負担を抑えて記録を習慣化し、血圧値を自身で把握できるように支援する。



治療アプリを用いた高血圧治療を始める際には、治療前の記録データを引き継ぎ、医療機器である「治療モード（CureApp HT）」へシームレスに切り替え可能とのこと。医療機関から発行される「処方コード」を「CureApp 血圧」アプリに入力することで、「治療モード」に切り替えられるという。

また、診察時に患者と医師のスムーズな情報共有をサポートするために、記録内容を共有できる専用画面を搭載。朝・夜別の平均血圧や測定率などを、グラフなどによって一目で把握できるとのこと。

治療期間が終了して再び日々の記録（血圧手帳モード）へ戻る際、記録してきた血圧データはそのまま引き継がれる。アプリの再ダウンロードや追加設定の必要はないという。

利用にあたって、「CureApp 血圧」アプリのダウンロードおよび「血圧手帳モード」の利用は誰でも可能だが、医療機器である「治療モード」に移行する場合は、医師の診断および「CureApp HT」の処方が必要になるとのこと。