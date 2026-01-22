テレビの音に不満はあるけれど、本格的なホームシアターを組むほどではない。配線も機材も増やしたくないし、設置もできるだけシンプルに済ませたいし……。そんな人にとって、サウンドバーはちょうどいい選択肢ですが、Dolby Atmos対応モデルとなると価格が一気に跳ね上がるのが悩みどころ。

ハーマンインターナショナルの「JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONE」は、2万9700円という価格ながらDolby Atmosに対応し、しかもサブウーファー内蔵のオールインワン仕様です。別体ウーファーを置く必要がなく、テレビ前に1本置くだけでセットアップが完了します。音質面でもJBLブランドの安心感があるので、難しいことは考えずに映画やライブ映像を良い音で楽しみたいというニーズに応えてくれるサウンドバーです。

