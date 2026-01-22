このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第22回

ハーマンインターナショナル「JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONE」

3万円切りでDolby Atmos対応は破格！JBLの激安サウンドバーで映画とライブ映像を試してみた

2026年01月22日 17時00分更新

文● ドリまつ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONE

ハーマンインターナショナル「JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONE」

　テレビの音に不満はあるけれど、本格的なホームシアターを組むほどではない。配線も機材も増やしたくないし、設置もできるだけシンプルに済ませたいし……。そんな人にとって、サウンドバーはちょうどいい選択肢ですが、Dolby Atmos対応モデルとなると価格が一気に跳ね上がるのが悩みどころ。

　ハーマンインターナショナルの「JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONE」は、2万9700円という価格ながらDolby Atmosに対応し、しかもサブウーファー内蔵のオールインワン仕様です。別体ウーファーを置く必要がなく、テレビ前に1本置くだけでセットアップが完了します。音質面でもJBLブランドの安心感があるので、難しいことは考えずに映画やライブ映像を良い音で楽しみたいというニーズに応えてくれるサウンドバーです。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONEのメリットと注意点

JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONEを購入する3つのメリット
1）1本で完結の手軽さ
2）Dolby Atmos対応が強み
3）Bluetoothでも接続可能

購入時に確認したい2つのポイント
1）サウンドバーというジャンルの理解が必須
2）低音重視派は注意

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン