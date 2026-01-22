あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第22回
ハーマンインターナショナル「JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONE」
3万円切りでDolby Atmos対応は破格！JBLの激安サウンドバーで映画とライブ映像を試してみた
2026年01月22日 17時00分更新
テレビの音に不満はあるけれど、本格的なホームシアターを組むほどではない。配線も機材も増やしたくないし、設置もできるだけシンプルに済ませたいし……。そんな人にとって、サウンドバーはちょうどいい選択肢ですが、Dolby Atmos対応モデルとなると価格が一気に跳ね上がるのが悩みどころ。
ハーマンインターナショナルの「JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONE」は、2万9700円という価格ながらDolby Atmosに対応し、しかもサブウーファー内蔵のオールインワン仕様です。別体ウーファーを置く必要がなく、テレビ前に1本置くだけでセットアップが完了します。音質面でもJBLブランドの安心感があるので、難しいことは考えずに映画やライブ映像を良い音で楽しみたいというニーズに応えてくれるサウンドバーです。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONEのメリットと注意点
JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONEを購入する3つのメリット
1）1本で完結の手軽さ
2）Dolby Atmos対応が強み
3）Bluetoothでも接続可能
購入時に確認したい2つのポイント
1）サウンドバーというジャンルの理解が必須
2）低音重視派は注意
この連載の記事
-
第21回
AVめっちゃ人気のオープンイヤー型イヤホンが全方位進化〜音質アップ＆地味なストレスも解消
-
第20回
スマホ「スマホにお金使いたくない」ならこれ！ 3万円台でのエントリー機でもこの性能【REDMI 15 5G】
-
第19回
AV4万円台なのに本格モニタースピーカー！ 通なら知ってるADAMの製品は噂通りのでき
-
第18回
スマホ今度は約3万円で全部入りアンドロイド！ FeliCaに防水、大容量バッテリーな「OPPO A5 5G」
-
第17回
デジカメソニーのカメラは自分が上手くなった気分にさせてくれる！ 4年ぶり進化のα7 Ⅴ
-
第16回
トピックスフロッピーディスクみたいなモバイルバッテリー！ 実はUSBメモリ64ギガもついて機能面も◎
-
第15回
スマホこれが折りたたみスマホの現実解！ コスパ・性能も高い「nubia Fold」は買い
-
第14回
AV高性能ノイキャン付きで8000円以下！finalヘッドホンに大満足
-
第13回
ケース発想が天才！水冷クーラーが外付けの変態PCケースなら熱問題もクールに解決だ
-
第12回
AV【神コスパ イヤホン】1万円以下で真鍮ハウジングと自社ドライバにfinalの意地を見た
- この連載の一覧へ