万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第4回
FutureModel／Makuake「Rokid スマートAIグラス」
これが未来のメガネだぜ！視界にAIが常駐する「Rokid スマートAIグラス」
2026年03月29日 18時00分更新
これはまさに未来のメガネ！ 僕らが愛した猫型ロボットが出てくる、あの世界で見るようなメガネです。これまでのスマートグラスってぶっちゃけ実用は微妙という印象が強かったんですよ。情報は見られるけどゴチャつくし、視界を邪魔するし、結局スマホでよくない？ってなる。でも「Rokid スマートAIグラス」は透過型ディスプレーで、現実の視界を邪魔せずに情報だけがふわっと浮かぶ。ちょっと衝撃の体験です。
“AIが視界に常駐する“感覚がスゴイんです！ リアルタイム翻訳や文字起こしが、自然と目の前に表示されます。会話を聞きながら、そのまま内容がテキスト化されていくし、外国語もその場で理解できる。スマホを取り出す必要も、画面を覗き込む必要もない。目の前の人や景色に集中したまま、情報だけが追加されます。
ビジネスシーンでも活躍してくれます。会議の議事録、海外とのやり取り、移動中のナビや検索まで、全部ハンズフリーで完結する。しかも操作は音声中心だから、思考の流れを止めない。これは単なるガジェットじゃなく、「思考を拡張するツール」です。未来のメガネってこういうことか……と本気で感じさせてくれる1本です。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がRokid スマートAIグラスを推す3つの理由
1）AIが仕事をサポートしてくれる！
2）そのままの視界を写真・動画で記録してくれる！
3）オフラインなら無料で使い放題！ AI利用のハードルが低すぎる
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