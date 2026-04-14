『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

私が今のスマートグラスに求めたいもの、それは普段使いできる「スマートさ」です。

スマートグラスって、正直なところ「いかにもガジェット感が強くて野暮ったい」とか「機能が多すぎて結局使いこなせなさそう」という印象がありました。でも、Xiaomiの「Mijia Smart Audio Glasses」を知って、その先入観はきれい見事に打ち砕かれました。

ARとか派手な未来感は一切ない。でも、むしろそこがいいんです。このグラスに感じるのは、「普通のメガネとして成立すること」にとことん振り切った、いわば引き算の設計。

しかもデザインや素材へのこだわりが、ちゃんとファッションアイテムとして通用するレベルで、「興味はあるけど、なんかもっさりしてて購入に踏み切れない」と、ずっと思っていた自分には、まさに刺さる一本だったのです。

今回は、「スマートグラス」というより、「音楽が聞けて通話・録音もできるかっこいいメガネ」と言ったほうが正しい、Xiaomi「Mijia Smart Audio Glasses」の魅力をご紹介します。

■Amazon.co.jpで購入