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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第13回

Xiaomi「Mijia Smart Audio Glasses」

見た目は完全にただのメガネ、でも音楽聞けて通話・録音もできるよ

2026年04月14日 18時00分更新

文● Y.D 編集●ASCII

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Xiaomiの「Mijia Smart Audio Glasses」

『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　私が今のスマートグラスに求めたいもの、それは普段使いできる「スマートさ」です。

　スマートグラスって、正直なところ「いかにもガジェット感が強くて野暮ったい」とか「機能が多すぎて結局使いこなせなさそう」という印象がありました。でも、Xiaomiの「Mijia Smart Audio Glasses」を知って、その先入観はきれい見事に打ち砕かれました。

　ARとか派手な未来感は一切ない。でも、むしろそこがいいんです。このグラスに感じるのは、「普通のメガネとして成立すること」にとことん振り切った、いわば引き算の設計。

　しかもデザインや素材へのこだわりが、ちゃんとファッションアイテムとして通用するレベルで、「興味はあるけど、なんかもっさりしてて購入に踏み切れない」と、ずっと思っていた自分には、まさに刺さる一本だったのです。

　今回は、「スマートグラス」というより、「音楽が聞けて通話・録音もできるかっこいいメガネ」と言ったほうが正しい、Xiaomi「Mijia Smart Audio Glasses」の魅力をご紹介します。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】これが私的My推しガジェット

私がMijia Smart Audio Glassesを推す3つの理由
1）いつものメガネをちょっと便利に
2）録音も通話もAIも、スマホを出さずにテンプル「ちょん」で
3）街を歩くのが恥ずかしくない3種類のフレームを“選べる楽しさ”

まとめ：日常に自然に溶け込む、新しい“ながら体験”デバイス
詳細スペック情報
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