万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第1回
眼鏡市場「Linse」
本物のメガネ屋が始めたスマートグラスが超推せる︕カメラ・マイク搭載で普通にも使える
2026年03月26日 18時00分更新
ついに……ついに、僕らがずっと待ち焦がれていた「大本命」が来ました……！
これまで数々のスマートグラスを試しては、機能が良くても日常で使うには大げさだったり、逆にデザイン重視で肝心のスペックが物足りなかったりと、どこか妥協が必要でした。
でもですよ、眼鏡市場の「Linse（リンゼ）」（Linse-01）はちょっと違いました！ 中身は驚くべきハイテクの塊！
静止画・動画撮影ができる高精細カメラ、ハンズフリー通話や音楽を楽しめる内蔵スピーカーなど。単なる「カメラ付きメガネ」の域を超え、スマホをポケットから出さずにあらゆる操作を完結させる「顔に載せるコンピューター」としての完成度が凄まじいんです！
もちろん、機能だけじゃなく、眼鏡市場が作った製品ということでサポートも手厚いというのが実は重要なポイント！ では、普段メガネユーザーの僕が、このLinseの魅力を、僕の「My推し」としてレビューしていきます！
【目次】これが私的My推しガジェット
私がLinse（リンゼ）を推す3つの理由
1）スマホ連携で日常の「記録」と「体験」が劇的に変わる！
2）10回も充電できるケースがまじで優秀すぎた！
3）神対応！「度付きレンズ」への完全サポートが凄すぎる！
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