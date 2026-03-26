『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

ついに……ついに、僕らがずっと待ち焦がれていた「大本命」が来ました……！

これまで数々のスマートグラスを試しては、機能が良くても日常で使うには大げさだったり、逆にデザイン重視で肝心のスペックが物足りなかったりと、どこか妥協が必要でした。



でもですよ、眼鏡市場の「Linse（リンゼ）」（Linse-01）はちょっと違いました！ 中身は驚くべきハイテクの塊！



静止画・動画撮影ができる高精細カメラ、ハンズフリー通話や音楽を楽しめる内蔵スピーカーなど。単なる「カメラ付きメガネ」の域を超え、スマホをポケットから出さずにあらゆる操作を完結させる「顔に載せるコンピューター」としての完成度が凄まじいんです！



もちろん、機能だけじゃなく、眼鏡市場が作った製品ということでサポートも手厚いというのが実は重要なポイント！ では、普段メガネユーザーの僕が、このLinseの魅力を、僕の「My推し」としてレビューしていきます！