セガは4月28日、2025年4月に発売した「Clair Obscur: Expedition 33」（クレール・オブスキュール：エクスペディション サーティースリー）について、全世界累計販売本数が800万本を達成したと発表した。

本作はフランスのスタジオが制作したRPG。昨年の「The Game Awards 2025」では、前人未到の9冠という偉業を成し遂げた作品だ。

※Game of the Year（GOTY）を含む

現在の技術で再構築したJRPGを謳っており、ユーザーからの評価も「こういうのが遊びたかった」「人生の記憶に残るゲーム」「音楽が最にして高」「コマンドバトルの新境地」などと大好評。先日は1周年を記念して、新ヘアスタイルを追加するアップデートを実施している。

記事執筆時点で、PC（Steam）版がちょうど20％オフセールを開催中。5月1日まで7480円→5984円となっているので、GWにじっくりと腰をすえて遊ぶゲームを探しているなら、手に取ってみてはいかがだろうか。

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