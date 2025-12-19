このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第217回

EarFun「EarFun Air Pro 4+」

鬼コスパ！1万円ちょいのイヤホンでこの音、この機能詰め込みは反則レベルでしょ！

2025年12月19日 18時00分更新

文● 八尋／三宅/ASCII　編集⚫︎ASCII

　今回レビューする「EarFun Air Pro 4+」は、ハイブリッドドライバー構成で実売1万1500円前後という価格帯。それだけ聞くと「まあ、そこそこ良いやつかな？」くらいの印象を持つ人も多いと思いますが、実際に使ってみると感覚がだいぶ変わります。

　最近はワイヤレスイヤホン市場もインフレ気味で、ノイズキャンセリングが優秀だったり、高音質だったりするモデルは軒並み2万円～3万円台が当たり前になってきています。そんな中で「もうこれでよくない？」「これ以上求めなくてもよくない？」と思わせてくるのが、このEarFun Air Pro 4+の怖いところです。

　特に驚かされるのは、EarFun Air Pro 4+の音質・機能・装着感のバランスです。ここからは、実際に感じた魅力をさらに深掘りしていきます。

【目次】この記事で書かれていること：

EarFun Air Pro 4+のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）φ10mmダイナミック＋バランスドアーマチュアのハイブリッド構成
2）QuietSmart 3.0による強力なノイズキャンセリング
3）幅広いコーデック対応で困らない

購入時に注意したいポイント
1）過度な期待は禁物
2）イヤーピースの互換性は事前にチェックしておこう

まとめ
詳細スペック情報

