今回レビューする「EarFun Air Pro 4+」は、ハイブリッドドライバー構成で実売1万1500円前後という価格帯。それだけ聞くと「まあ、そこそこ良いやつかな？」くらいの印象を持つ人も多いと思いますが、実際に使ってみると感覚がだいぶ変わります。

最近はワイヤレスイヤホン市場もインフレ気味で、ノイズキャンセリングが優秀だったり、高音質だったりするモデルは軒並み2万円～3万円台が当たり前になってきています。そんな中で「もうこれでよくない？」「これ以上求めなくてもよくない？」と思わせてくるのが、このEarFun Air Pro 4+の怖いところです。

特に驚かされるのは、EarFun Air Pro 4+の音質・機能・装着感のバランスです。ここからは、実際に感じた魅力をさらに深掘りしていきます。

■Amazon.co.jpで購入