見た瞬間に「カッコイイ！ほしい！」と思わせる唯一無二のデザイン。それが「Nothing Headphone (1)」です。シースルーの外観にメタリックなアクセントという独特のルックスは、街中で着けていても一目でわかる存在感。しかし「いまさら奇抜なデザインのヘッドフォンってどうなの？」と疑問に思う人もいるはず。

そこで実際に使ってみたところ、見た目だけじゃない実力に驚かされました。今回は、そのデザイン性とともに、音質やノイズキャンセリング、操作性など「見た目以外の性能」にもしっかり迫っていきます。

