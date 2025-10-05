あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第141回
Nothing「Nothing Headphone (1)」
あのオシャレヘッドフォンを試してみた 音質、ノイキャン、バッテリーは？見た目以外の性能も優秀過ぎてびっくり！
2025年10月05日 17時00分更新
見た瞬間に「カッコイイ！ほしい！」と思わせる唯一無二のデザイン。それが「Nothing Headphone (1)」です。シースルーの外観にメタリックなアクセントという独特のルックスは、街中で着けていても一目でわかる存在感。しかし「いまさら奇抜なデザインのヘッドフォンってどうなの？」と疑問に思う人もいるはず。
そこで実際に使ってみたところ、見た目だけじゃない実力に驚かされました。今回は、そのデザイン性とともに、音質やノイズキャンセリング、操作性など「見た目以外の性能」にもしっかり迫っていきます。
【目次】この記事で書かれていること：
Nothing Headphone (1)のメリットと注意点
Nothing Headphone (1)を購入する3つのメリット
1）独創的で美しいデザイン
2）個性的で快適な操作性が新しさを感じさせる
3）イギリスの老舗メーカー、KEF監修の高音質サウンド
購入時に注意したい2つのポイント
1）外観は好みが分かれる
2）サウンドにそこまで強い個性はない
