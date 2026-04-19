万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第18回
Anker「Soundcore P41i」
イヤホンなのにモバイルバッテリーとか二刀流かよ！しかもノイキャンもばっちり
2026年04月19日 18時00分更新
我らがAnkerがまたやってくれました。
現代人の外出時必須アイテムといえば、スマホ、ワイヤレスイヤホン、そしてモバイルバッテリーです。でも、これら全てをカバンに収めると、意外とかさばるし重いよね……。そう思っていたのは僕だけじゃなく、どうやらあのAnkerの中の人も同じ思いだったみたいなのです。
今回僕が推すのは、Ankerの「Soundcore P41i」。この製品、ワイヤレスイヤホンでありモバイルバッテリーでもあるという、イヤホン界のオオタニサンとでも呼ぶべき二刀流アイテムなのです。そりゃもう、推さない理由がないではないですか！
とはいえ、イヤホンとしてもモバイルバッテリーとしても性能が微妙ぃというのでは話になりませんよね。果たして本製品は、性能面でもオオタニサン級なのか？ 僕がしっかりレビューしていきます！
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