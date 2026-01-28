ワイヤレスイヤホンは手軽さが重視されがちです。買ってすぐ聴ける。スマホと連携して便利に使える。そんな点ばかりにフォーカスされています。そんな中、使い始めるまでの設定に約40分もかかるイヤホンが存在すると聞いて、どう思いますか？ でもこれは「技術の結晶」であり、「これまでのイヤホンが到達できなかった領域」に音質を高めるために必要な儀式なのです。

今回はすごい技術が凝縮された完全ワイヤレスイヤホンを推したいと思います。

