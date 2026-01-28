このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第28回

final「TONALITE」

“本当の音“が聞けるイヤホン　聞き始めるまでに40分かかる「TONALITE」が凄かった

2026年01月28日 17時00分更新

文● ドリまつ／ヤマ／ASCII　編集● ASCII

final TONALITE

　ワイヤレスイヤホンは手軽さが重視されがちです。買ってすぐ聴ける。スマホと連携して便利に使える。そんな点ばかりにフォーカスされています。そんな中、使い始めるまでの設定に約40分もかかるイヤホンが存在すると聞いて、どう思いますか？　でもこれは「技術の結晶」であり、「これまでのイヤホンが到達できなかった領域」に音質を高めるために必要な儀式なのです。

　今回はすごい技術が凝縮された完全ワイヤレスイヤホンを推したいと思います。

パーソナライズの測定キット。これを使って頭の形やサイズ、耳の位置や形などを測定し、自分の耳に最適化したイヤホンにしていきます

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

TONALITEのメリットと注意点

TONALITEを購入する3つのメリット
1）イコライザー調整とは別次元の「個人性適用」で本当の音が聞ける
2）普通に使っても大満足の、広がりある高音質
3）5万円の追加料金が必要だった技術を「無料」で利用できるお得感

購入時に確認したい2つのポイント
1）「自分専用の音」に辿り着くまでの設定ハードル
2）最新トレンド機能とのトレードオフ

まとめ
詳細スペック情報

