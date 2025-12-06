指にはめる腕時計……そんなアイデアだけ聞くと、最初はどうしても“おもちゃ”のような印象を持ってしまいます。私も正直そうでした。

ですが、「G-SHOCK nano DWN-5600」を実際に手に取った瞬間、その考えは一気にひっくり返りました。これは決してガチャガチャの景品ではなく、カシオが本気で作ったプロダクトで、まごうことなき本物のG-SHOCKです。なのに、無茶苦茶小さい。これはスゴすぎる！

指輪サイズでありながら、スタイルはスピードモデル「DW-5600」（G-SHOCKファンには説明不要でしょうが、映画「スピード」でキアヌ・リーブスが着けていたことから、そう呼ばれています）。スクエア型のG-SHOCKらしい角張ったケース形状や、液晶周りの雰囲気はそのまま。さらに素材感まで完全に再現されていて、「小さくてかわいい」のではなく、「小さいのに本物にしか見えない」という驚きのほうが大きいです。