このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第203回

カシオ計算機「G-SHOCK nano DWN-5600」

指にはめるG-SHOCK登場！ガチャガチャじゃない「本物」

2025年12月06日 17時00分更新

文● イチ／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

G-SHOCK nano DWN-5600

　指にはめる腕時計……そんなアイデアだけ聞くと、最初はどうしても“おもちゃ”のような印象を持ってしまいます。私も正直そうでした。

　ですが、「G-SHOCK nano DWN-5600」を実際に手に取った瞬間、その考えは一気にひっくり返りました。これは決してガチャガチャの景品ではなく、カシオが本気で作ったプロダクトで、まごうことなき本物のG-SHOCKです。なのに、無茶苦茶小さい。これはスゴすぎる！

　指輪サイズでありながら、スタイルはスピードモデル「DW-5600」（G-SHOCKファンには説明不要でしょうが、映画「スピード」でキアヌ・リーブスが着けていたことから、そう呼ばれています）。スクエア型のG-SHOCKらしい角張ったケース形状や、液晶周りの雰囲気はそのまま。さらに素材感まで完全に再現されていて、「小さくてかわいい」のではなく、「小さいのに本物にしか見えない」という驚きのほうが大きいです。

【目次】この記事で書かれていること：

「G-SHOCK nano DWN-5600」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）指輪サイズで指にはめられるG-SHOCKという唯一無二の存在
2）小型なのに本物と同じ性能という驚き
3）独自AI機能でオンラインコミュニケーションも充実

購入時に注意したいポイント
1）発売後しばらくは入手困難の可能性
2）実用的かどうかは人を選ぶ

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン