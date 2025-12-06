あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第203回
カシオ計算機「G-SHOCK nano DWN-5600」
指にはめるG-SHOCK登場！ガチャガチャじゃない「本物」
2025年12月06日 17時00分更新
指にはめる腕時計……そんなアイデアだけ聞くと、最初はどうしても“おもちゃ”のような印象を持ってしまいます。私も正直そうでした。
ですが、「G-SHOCK nano DWN-5600」を実際に手に取った瞬間、その考えは一気にひっくり返りました。これは決してガチャガチャの景品ではなく、カシオが本気で作ったプロダクトで、まごうことなき本物のG-SHOCKです。なのに、無茶苦茶小さい。これはスゴすぎる！
指輪サイズでありながら、スタイルはスピードモデル「DW-5600」（G-SHOCKファンには説明不要でしょうが、映画「スピード」でキアヌ・リーブスが着けていたことから、そう呼ばれています）。スクエア型のG-SHOCKらしい角張ったケース形状や、液晶周りの雰囲気はそのまま。さらに素材感まで完全に再現されていて、「小さくてかわいい」のではなく、「小さいのに本物にしか見えない」という驚きのほうが大きいです。
【目次】この記事で書かれていること：
「G-SHOCK nano DWN-5600」のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）指輪サイズで指にはめられるG-SHOCKという唯一無二の存在
2）小型なのに本物と同じ性能という驚き
3）独自AI機能でオンラインコミュニケーションも充実
購入時に注意したいポイント
1）発売後しばらくは入手困難の可能性
2）実用的かどうかは人を選ぶ
この連載の記事
-
第202回
スマホ【売れ筋】激重ゲームも超快適で7万円台8.8型タブレットはヤバすぎ
-
第201回
PC“普通の人”に便利すぎるゲーミングモニターが安くて買い 普段使い＆PCゲームを両立できる！
-
第200回
PCパーツ別れるの？ 片側のみの使用も可能でマウス操作が広く取れる分離型ゲーミングキーボードを試してみた
-
第199回
ウェアラブル俺ならApple Watchよりこっち！ 1回充電で21日間バッテリー持ちだけじゃない魅力を紹介
-
第198回
iPhoneたとえ売れてなくてもこれこそ史上最高、至高のiPhone！ 俺が「iPhone Air」をそう言える理由教えます
-
第197回
AVおもちゃじゃなかった！ 本物のプロ仕様レコーダー 圧倒的なビルドクオリティと機能性にため息
-
第196回
ビジネス「Plaud Note Pro」がすごい！ ボタン一つで会議や通話を全記録＆全テキスト化
-
第195回
トピックス1フレーム未満の低遅延でゲームにもいい、高画質で用途が広いベンキューの4Kプロジェクター
-
第194回
PCパーツ4500円で買える自作PC用ミニディスプレーがめちゃくちゃ安くてお買い得！
-
第193回
AVパソコンのスピーカーに迷ってる人にコレ、小型で2万円台、価格10万円と言われても納得の高音質
- この連載の一覧へ