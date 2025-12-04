アップル「iOS 26.2」まもなくリリース

アップルは12月3日、開発者向けに「iOS 26.2」のRC（リリース候補）版を公開した。大きな問題がなければ、今後1〜2週間程度で正式版が公開されるものとみられる。

主な新機能と不具合に関する対応状況は以下のとおり。

●主な新機能 ■HealthKit ・新しいAPIにより、高血圧に関する通知の読み取りが可能に ●解決済みの不具合 ■AirDrop ・iOS 26.2 ベータ1で「Everyone」に設定されたデバイスを、iOS 26.2ベータ2のデバイスから検出できない ■StoreKit ・XcodeのStoreKitテストを使用したテストで、win-back offerを用いてサブスクリプションを購入できない

・SubscriptionStatus.allサブスクリプションの変更後に古い状態に戻る ■PermissionKit API ・PermissionKitの重要なアプリ更新APIをサンドボックスでテストできない ■Watch Face Gallery ・Watch Face Galleryのテキストが英語のみになる ●未解決の不具合 ■TLS ・アプリまたはウェブサイトが、厳格なbot検出または既知のTLSフィンガープリントをもつトラフィックのみを許可するセキュリティポリシーを設定したサーバーと通信する場合、ユーザーがログインやその他の操作を実行不能となる可能性がある

このほか、リリースノートには記載がないが、同バージョンから日本国内でもサードパーティーによるアプリストアが利用可能となる見込みだ。