あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第136回

Positive Grid「Spark」

【最強ギターアンプ】1台でここまでやる？ 世界中の弦楽器奏者にすすめたい俺も買ったSpark

2025年09月29日 17時00分更新

文● 南田／ASCII　編集●ASCII

　ギターやベースなどの音を出すには、基本的に「アンプ」という機材が必須。特にギターの場合は、音を「ギョイーン」と歪ませたりするエフェクターという周辺機器も必須。各弦の音程を合わせるチューナーも必要です。

　バンド楽曲の音を出したいだけなのに追加コストが必要なので、ギターヒーローになるのもなかなか大変です！

　そこで筆者がおすすめしたいのが、Positive Gridの「Spark」。なぜおすすめなのかというと「演奏に必要な全部がSparkで完結する」から。スマホアプリと連携して楽器演奏や音変更、録音、演奏ビデオの録画すら可能。

　楽曲のタブ譜すら出てくるうえ、AI任せのフリー練習も何でもござれ。なんと、Bluetoothスピーカーとしても使えます。筆者も思わず購入したSparkは、特に楽器初心者にこそゲットしてほしいマルチデバイスです。

【目次】この記事で書かれていること：

Sparkのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット

1）１台で完結。楽器演奏も音変更も録音も、スマホでビデオキャプチャーも！
2）Bluetoothスピーカーにもなるのが恐ろしい
3）レコーディング用のUSB出力もある

購入時に注意したい側面
1）スマホアプリの操作がちょっとわかりにくい
2）プリセット切り替え用フットスイッチは別売り

まとめ
詳細スペック情報

