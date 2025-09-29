ギターやベースなどの音を出すには、基本的に「アンプ」という機材が必須。特にギターの場合は、音を「ギョイーン」と歪ませたりするエフェクターという周辺機器も必須。各弦の音程を合わせるチューナーも必要です。



バンド楽曲の音を出したいだけなのに追加コストが必要なので、ギターヒーローになるのもなかなか大変です！

そこで筆者がおすすめしたいのが、Positive Gridの「Spark」。なぜおすすめなのかというと「演奏に必要な全部がSparkで完結する」から。スマホアプリと連携して楽器演奏や音変更、録音、演奏ビデオの録画すら可能。



楽曲のタブ譜すら出てくるうえ、AI任せのフリー練習も何でもござれ。なんと、Bluetoothスピーカーとしても使えます。筆者も思わず購入したSparkは、特に楽器初心者にこそゲットしてほしいマルチデバイスです。

【目次】この記事で書かれていること： Sparkのメリットと注意点 製品を購入する3つのメリット 1）１台で完結。楽器演奏も音変更も録音も、スマホでビデオキャプチャーも！

2）Bluetoothスピーカーにもなるのが恐ろしい

3）レコーディング用のUSB出力もある 購入時に注意したい側面

1）スマホアプリの操作がちょっとわかりにくい

2）プリセット切り替え用フットスイッチは別売り まとめ

詳細スペック情報

■Amazon.co.jpで購入