あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第179回

Skullcandy「Method 360 ANC」

「他にないイヤホンだわ……」、ブリンブリンな充電ケースで中身はほぼBose〜スカルキャンディ「Method 360 ANC」

2025年11月13日 17時00分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

　最初に手に取ったとき、真っ先に目を奪われたのはブリンブリンなスライダー式の充電ケース。あまりガジェットでは見ない、ストリート感あふれるこのイヤホンはSkullcandyの「Method 360 ANC」。

　ゴツくて、存在感があって、どこか悪そうな雰囲気すらあるのに、妙に魅力的で、気付けばクセになってしまう独特の世界観をまとっています。

　ストリート寄りのデザインはどうしても人を選ぶ部分がありますが、そこがSkullcandyのブランドとして一番おもしろいところでもあります。

【目次】この記事で書かれていること：

「Method 360 ANC」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）独自のケースデザインと携帯性、カラビナ付き
2）Boseとの共同開発による独自のサウンドチューニング
3）多彩なアプリ機能とカスタマイズ性

購入時に注意したい2つのポイント
1）個性が強いデザインとサイズ感
2）音質の個性とモード切り替えの仕様

まとめ
詳細スペック情報

