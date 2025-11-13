最初に手に取ったとき、真っ先に目を奪われたのはブリンブリンなスライダー式の充電ケース。あまりガジェットでは見ない、ストリート感あふれるこのイヤホンはSkullcandyの「Method 360 ANC」。

ゴツくて、存在感があって、どこか悪そうな雰囲気すらあるのに、妙に魅力的で、気付けばクセになってしまう独特の世界観をまとっています。

ストリート寄りのデザインはどうしても人を選ぶ部分がありますが、そこがSkullcandyのブランドとして一番おもしろいところでもあります。