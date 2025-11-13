あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第179回
Skullcandy「Method 360 ANC」
「他にないイヤホンだわ……」、ブリンブリンな充電ケースで中身はほぼBose〜スカルキャンディ「Method 360 ANC」
2025年11月13日 17時00分更新
最初に手に取ったとき、真っ先に目を奪われたのはブリンブリンなスライダー式の充電ケース。あまりガジェットでは見ない、ストリート感あふれるこのイヤホンはSkullcandyの「Method 360 ANC」。
ゴツくて、存在感があって、どこか悪そうな雰囲気すらあるのに、妙に魅力的で、気付けばクセになってしまう独特の世界観をまとっています。
ストリート寄りのデザインはどうしても人を選ぶ部分がありますが、そこがSkullcandyのブランドとして一番おもしろいところでもあります。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）独自のケースデザインと携帯性、カラビナ付き
2）Boseとの共同開発による独自のサウンドチューニング
3）多彩なアプリ機能とカスタマイズ性
購入時に注意したい2つのポイント
1）個性が強いデザインとサイズ感
2）音質の個性とモード切り替えの仕様
