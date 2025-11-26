【4万円台で高性能】ミニPCでもハイスペック！ メイン機として使える製品をブラックフライデーで買うぞ

Amazonブラックフライデーで、高性能なミニPCが買いの状態に！ メインPCとしても使えるマシンを紹介します。

Ryzen 7 PRO 765Gに4画面出力、Oculinkも

高性能なモデルが5万円切り

まず紹介するのは「GMKtec NucBox M7」。CPUはZen 3+コアのRyzen 7 PRO 6850Hとハイスペックで、軽めの3Dゲームすら動作する性能。画面出力はHDMI＋DisplayPort＋USB Type-C×2の4画面対応、2.5GbEの有線LANは2ポート、USB Type-Cは40Gbps対応など、フルスペックと言っていい内容なのが最大の魅力。

記事執筆時点での価格は4万9143円とこの価格はかなりお買い得です。

ええっ、ミニPCなのにCore i9！ GEEKOMのガチ高速モデル

続いては、手のひらサイズのミニPCなのにCore i9を搭載するという「GEEKOM GT13 Pro」。CPUは14コア20スレッドのCore i9-13900HK、メモリーは32GB、SSDは1TB。HDMI×2＋USB Type-C×2の4画面出力をサポートし、2.5GbEの有線LAN、Wi-Fi 6Eの無線LANに対応するモデル。価格は8万円切りの7万8108円。

メイン機としても性能的にギリギリ使える!?

Ryzen 5 3500U搭載で2万8000円切り

最後は2万8000円切りの「GMKtec NucBox G10」。激安ミニPCではIntel N100搭載が定番なのに対し、本機に搭載されるのはRyzen 5 3500U。Zen＋コアと相当に古いCPUながら、ギリギリでメイン機として使えそうな性能がうれしい点。

メモリーはDDR4 SO-DIMM×2、ストレージはPCIe 3.0対応のM.2×2で自分でカスタマイズの余地があるのも◎。画面出力はHDMI＋DisplayPort＋USB Type-Cで3画面対応と使い勝手も良さそう。