【4万円台で高性能】ミニPCでもハイスペック！ メイン機として使える製品をブラックフライデーで買うぞ
2025年11月26日 11時30分更新
Amazonブラックフライデーで、高性能なミニPCが買いの状態に！ メインPCとしても使えるマシンを紹介します。
Ryzen 7 PRO 765Gに4画面出力、Oculinkも
高性能なモデルが5万円切り
まず紹介するのは「GMKtec NucBox M7」。CPUはZen 3+コアのRyzen 7 PRO 6850Hとハイスペックで、軽めの3Dゲームすら動作する性能。画面出力はHDMI＋DisplayPort＋USB Type-C×2の4画面対応、2.5GbEの有線LANは2ポート、USB Type-Cは40Gbps対応など、フルスペックと言っていい内容なのが最大の魅力。
記事執筆時点での価格は4万9143円とこの価格はかなりお買い得です。
GMKtec ミニpc AMD Ryzen 7 PRO 6850H 【96GB DDR5 +4TB SSD （拡張可能）】Oculink 搭載 USB4.0*2 Windows 11 pro Mini PC 2*SO-DIMM, デュアル2.5G LAN, WIFI6, HDMI 2.1(8K@60Hz), 4画面出力, ゲーミング PC ミニパソコン Nucbox M7
ええっ、ミニPCなのにCore i9！ GEEKOMのガチ高速モデル
続いては、手のひらサイズのミニPCなのにCore i9を搭載するという「GEEKOM GT13 Pro」。CPUは14コア20スレッドのCore i9-13900HK、メモリーは32GB、SSDは1TB。HDMI×2＋USB Type-C×2の4画面出力をサポートし、2.5GbEの有線LAN、Wi-Fi 6Eの無線LANに対応するモデル。価格は8万円切りの7万8108円。
GEEKOM GT13 Pro ミニPC【2025最新】第13世代 i9-13900HK搭載 最大5.4GHz 128GB+6TB SSD（拡張可能）高性能mini pc Win11Pro搭載 小型PC 32GB+1TB 4画面8K出力/USB4/WiFi6E/2.5GLAN
メイン機としても性能的にギリギリ使える!?
Ryzen 5 3500U搭載で2万8000円切り
最後は2万8000円切りの「GMKtec NucBox G10」。激安ミニPCではIntel N100搭載が定番なのに対し、本機に搭載されるのはRyzen 5 3500U。Zen＋コアと相当に古いCPUながら、ギリギリでメイン機として使えそうな性能がうれしい点。
メモリーはDDR4 SO-DIMM×2、ストレージはPCIe 3.0対応のM.2×2で自分でカスタマイズの余地があるのも◎。画面出力はHDMI＋DisplayPort＋USB Type-Cで3画面対応と使い勝手も良さそう。
GMKtec ミニPC 【G10 ブラック 初登場 Ryzen 5 3500U搭載】 64GB DDR4＋16TB SSD拡張対応｜4K×3画面出力・2.5GLAN HDMI 2.1/DP/Type-C・Win11 Pro Mini PC GMKtec G10 16GB+256GB
