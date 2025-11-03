今から3年前の2022年7月に発表された16代目クラウン。クロスオーバー、セダン、スポーツと順次発売し、エステートも2023年度の発売を予定していましたが、大人の事情が色々と重なり、正式発売は2025年3月まで遅れることに……。

長い間待たされたぶんだけ、期待値は大きくなるもの。期待するなというほうが無理というものです。こうして誕生したクラウン・エステートは、期待を大きく上回る満足度の高さだったので「買うならクラウン・エステートである」と断言します。なぜそう感じたのかを、3つのポイントでまとめました。

ポイント（1）快適な車中泊が楽しめる広い荷室スペース

エステートは大容量のラゲッジスペースをウリにした1台。全長4930×全幅1880×全高1625mmというボディーサイズは、確かに大きいものの、全長と全幅はクロスオーバーとほぼ同じ。ホイールベース2850mmも同寸です。

一般的な駐車場に入れてみると、ちょっと全長が長い印象。ですが幅は1900mmを下回っているため、隣にクルマが停まっていても比較的ラクに乗降できました。