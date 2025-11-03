あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第578回
クラウン・エステートで車中泊体験！ 「おもてなし」シートで過ごすぜいたくなドライブ体験
2025年11月03日 12時00分更新
今から3年前の2022年7月に発表された16代目クラウン。クロスオーバー、セダン、スポーツと順次発売し、エステートも2023年度の発売を予定していましたが、大人の事情が色々と重なり、正式発売は2025年3月まで遅れることに……。
長い間待たされたぶんだけ、期待値は大きくなるもの。期待するなというほうが無理というものです。こうして誕生したクラウン・エステートは、期待を大きく上回る満足度の高さだったので「買うならクラウン・エステートである」と断言します。なぜそう感じたのかを、3つのポイントでまとめました。
ポイント（1）快適な車中泊が楽しめる広い荷室スペース
エステートは大容量のラゲッジスペースをウリにした1台。全長4930×全幅1880×全高1625mmというボディーサイズは、確かに大きいものの、全長と全幅はクロスオーバーとほぼ同じ。ホイールベース2850mmも同寸です。
一般的な駐車場に入れてみると、ちょっと全長が長い印象。ですが幅は1900mmを下回っているため、隣にクルマが停まっていても比較的ラクに乗降できました。
この連載の記事
-
第577回
自動車アメ車のEV「キャデラック LYRIQ」に乗ってみた！522馬力モーターがもたらす超加速＆静粛性に感動
-
第576回
自動車「コルベット E-Ray」は爆速のV8エンジンとモーターで街道の主役に！ 乗って感じた高揚感と意外な快適さ
-
第575回
自動車ボルボのEV「EX30クロスカントリー」は四輪駆動化しつつ乗り心地と加速が激変した
-
第574回
自動車ポルシェ「911 GTS」のハイブリッドに911のSDGsを見た！
-
第573回
自動車新型もいいけどマツダのSUV「CX-5 ブラックセレクション」は300万円台で手に入る高コスパモデル
-
第572回
自動車ポルシェ 911を凌駕？ 「Mercedes-AMG GT43」は後席と大容量荷室を持つ速くて実用的なスポーツカー
-
第571回
自動車原点回帰と最先端の融合！ EV版「MINI COOPER SE」はクラシックMINIへのオマージュを貫いた進化だ
-
第570回
自動車長時間駆動702kmを実現！ 日産の「新型リーフ」が軽快で使いやすいコンパクトクーペSUVへ進化
-
第569回
自動車ルノーの最新SUV「キャプチャー」の2つのハイブリッドシステムは街中かワインディングかで選ぶべし！
-
第568回
自動車3年連続輸入SUVナンバーワン「T-Cross」の実力は？ マイナーチェンジで魅力がマシマシ！
- この連載の一覧へ