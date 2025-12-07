丸み、その徹底ぶりがすごい！ これは自作PCならではの個性を楽しむPCケース：ツクモLABI1なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ツクモLABI1なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・山崎隆史さんのオススメは、HYTEのPCケース「X50 Cherry」です。随所に見られる丸みを帯びたデザインが特徴的なPCケースとなります。

X50 Cherryは、角の丸まったラウンドデザインが随所に見られる赤色のミドルタワーPCケース。外観だけでなく内部構造も随所に丸みを帯びており、そのこだわりが伝わってきます。

ラウンドデザインのこだわりはサイドガラスパネルにも表れており、4mm厚の湾曲した強化ガラスを採用しています。一部が天面まで回り込むサイドガラスパネルの開放感により、PC内部の見通しもとても良いです。また、ガラスサイドパネルは吸音ガラスになっており、PC内部の騒音を低減してくれます。電源ユニットは上置きで、こちらも丸みを帯びた電源シュラウドで隠れています。

そのほか、フロントや逆サイドのパネルは「マイクロメッシュ」というメッシュ構造になっており、冷却をサポートする空気の取り入れ口として機能します。

筐体サイズは255（W）×510（D）×485（H）mm、重さは約11.7kg。ビデオカードは長さ430mm、CPUクーラーは高さ170mmまで対応します。マザーボードはE-ATX規格までサポートし、ストレージ用ベイは裏配線スペースに3.5インチ、2.5インチ×2を備えています。

搭載可能なファン数は、フロントに120mm×3／140mm×3、サイドに120mm×3、リアに120mm×1、ボトムに120mm×2です。ファンは同梱しないので、すべて別途で用意が必要です。水冷ラジエーターの対応は、フロントが最大360／280mm、サイドが最大360mm、リアが最大120mmとなっています。

フロント入出力パネルは天面に向かって右側の前方にあり、USB Type-C（3.2 Gen2）、USB Type-A（3.2 Gen1）×2、オーディオ入出力、電源ボタンが並びます。

山崎さんによると、こんなに丸みを帯びたPCケースデザインは昨今珍しいようで、特徴的な赤色もあわせて1950〜60年ごろのレトロアメリカンな雰囲気も良いと話します。また、細部の金属加工も丁寧に仕上げられており、全体的に品質の高いPCケースだといいます。

BTO PCではまず見かけないデザインなので、自作PCならではの個性的なPCケースを求めている人にオススメです！

なお、カラーバリエーションは今回紹介のCherry（レッド）のほか、Pitch Black（ブラック）、Snow White（ホワイト）、Taro Milk（パープル）、Strawberry Milk（ピンク）、Matcha Milk（グリーン）の全6色で展開しています。注文すれば、ほかのカラーも取り寄せ可能とのことです。

そのほか、もう1台あたらしいPCケースを紹介もらいました。Lian Liの「LANCOOL 217 INF」で、最大の特徴はフロントパネルに仕込まれたインフィニティミラーのギミックです。電源が入りフロントのLEDが点灯すると表れるインフィニティーミラーが、とても美しいPCケースとなっています。

ツクモLABI1なんば店では、これから年末にかけて新しいPCケースを続々と展示していくとのこと。PCケースは実物を見てみないと雰囲気をつかみにくい部分も多いので、ぜひ店頭で「これだ」というPCケースを探してみましょう！