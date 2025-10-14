透明ガラス×抹茶ミルクカラーが映える！ ミドルタワーPCケースHYTE Y70の新モデルが発売

「HYTE Milky Y70」に新色「抹茶ミルク」登場。リンクスインターナショナルが10月11日より発売開始

リンクスインターナショナルは、人気のミドルタワーPCケース「HYTE Milky Y70」に新カラー「抹茶ミルク」を追加し、10月11日より全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種ECサイトで販売を開始した。

抹茶ミルクの優しいカラーが映える、美しく機能的なデザイン

新色「Y70 Matcha Milk」は、同シリーズの特徴であるピラーレス式パノラマ強化ガラスを採用。フロントからサイドにかけて3面ガラスで構成されており、内部のシステムを立体的に魅せる設計だ。

グラフィックカードのライティングを最大限に引き立てるため、透明度と視認性を重視したデザインとなっている。

また、デュアルチャンバー構造を採用し、電源ユニットやストレージエリアをメインシステム部から分離。最大で4台の2.5インチドライブを搭載可能で、見た目の美しさと冷却効率を両立している。

実用性と拡張性を兼ね備えたインターフェース

フロントアクセス部には、電源スイッチのほか、USB3.2 Gen2（Type-C）ポート、USB3.2（Type-A）ポート、Audio端子を装備。最新デバイスとの高い互換性を確保し、ユーザビリティを向上させている。

外観の美しさだけでなく、使いやすさと拡張性を兼ね備えたデザインが特徴だ。

PCIe 4.0ライザーケーブル標準搭載、大型GPUも余裕で対応

さらに、垂直4スロット＋ロープロファイル7スロット構成に対応するPCIe 4.0×16ライザーケーブルを標準付属。最新の大型グラフィックカードにも対応し、ハイエンド環境を構築できる。

価格はオープンだが、初回入荷分には限りがあるため、購入を検討しているユーザーは早めの購入が推奨される。