Amazonセール情報大紹介！ 第200回
充電器はこれ1つでOK！ 超コンパクトなAnker急速充電器が4,490円【Amazonタイムセール】
2025年10月16日 12時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod登場！
モバイル充電ブランドのAnker（アンカー）から、3台同時に充電が可能な急速充電器「PowerPort III 3-Port 65W Pod」がAmazonタイムセールに登場しました。
参考価格5,490円のところ、今なら18％OFFの4,490円で購入できます。過去1か月で4,000点以上購入されている人気商品です。
Anker PowerPort III 3-Port 65W Podの特徴
① 3台同時充電
PowerIQ 3.0（Gen 2）を搭載した2つのUSB-CポートとAnker独自技術PowerIQ搭載のUSB-Aポートを備え、3台同時に充電が可能。スマホ、タブレット、MacBook、USB PD対応のWindowsノートPCなど、多種多様なデバイスを一度に充電できます。
※3ポート利用時の合計最大出力は64W
② 急速充電
USB PD対応の2つのUSB-Cポートを使用時は、最大45W＆20Wの出力で急速充電が可能です。2つのUSB-CポートとUSB-Aポートを同時に使用すると、最大40W＆12W＆12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。
③ 超コンパクト設計
一般的な60W出力以上の充電器と比較して約55％小さいコンパクトサイズ。折りたたみ式プラグを採用し、どこへでも気軽に持ち運べます。
製品仕様
サイズ（約）：38×29×66（mm）
重量：約130g
PowerIQ対応：PowerIQ 3.0（Gen2）対応
ポート数：3（USB-Cポート x 2、USB-Aポート x 1）
合計MAX出力：65W
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、18%OFFの4,490円で購入可能です。
一般的な60W出力以上の充電器と比較して約55％もコンパクトなのに、厳しい安全基準もクリア。安全性はやっぱり重要という方におすすめの充電器をこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
