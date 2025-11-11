140W出力可能な超小型ACアダプターと大容量モバイルバッテリーをAnkerがPrimeシリーズで発表





アンカーはハイエンドシリーズ「Anker Prime」の新製品6機種を発表した。

注目は140W出力可能な小型ACアダプター「Anker Prime Charger（160W, 3 Ports）」と大容量モバイルバッテリー「Anker Prime Power Bank（20100mAh, 220W）」だ。価格はチャージャーが1万6990円、バッテリーが1万9990円でともに12月9日発売予定である。

140W出力可能な小型ACアダプター

「Anker Prime Charger（160W, 3 Ports）」



単ポートで最大140W、USB-Cを3つ使用時は合計最大160W出力の性能で、ノートPC、スマホ、タブレットを1台で同時急速充電ができる高出力が特徴だ。

従来製品「Anker Prime Charger (100W, 3 Ports, GaN)」が単ポート最大100W出力で68×45×29mmで168gだったが、新製品では「GaNPrime 2.0」を搭載することで、出力は1.5倍、サイズは65×52×35mmと微増、重さは220gと3割増に止めている。

入力は100-240V、2.0A、50/60Hzで、出力はPowerIQ 5.0 に対応し、単ポート利用時で5V3A/ 9V3A/ 15V3A/ 20V5A/ 28V5Aの最大140Wが可能。2ポートと3ポート利用時は合計最大160W出力ができる。

また、Anker独自のプロトコルで、Anker Prime Power Bank (26250mAh, 300W) には、28V5.36A (最大150W) で出力が可能となる。

過電圧保護やショート防止、温度管理等の Anker 独自の多重保護システムに加えてActiveShield 4.0 を搭載。1秒あたり約120回の温度管理で機器を守る。

本体にタッチ式ディスプレイを搭載。各ポートのリアルタイムの出力状況や製品の本体温度が確認可能。また、搭載のタッチボタンで、画面上で充電モードを切り替えることも可能。

最大140W出力に対応

「Anker Prime Power Bank（20100mAh, 220W）|」



スマートフォンを約4回充電できる20100mAhの大容量ながら、高さ約15cmとコンパクトなモバイルバッテリー。最大140W出力に対応したUSB-Cポートを2つ、USB-Aポートと合わせると3 ポート合計最大220W出力に対応し、外出先でもノートPC、スマホ、ワイヤレスイヤホンを3台同時に急速充電が可能となる。

製品本体にディスプレイを搭載し、充電状況や出力情報を確認することが可能。専用アプリから、充電機器に合わせた各ポートの出力調整や、本体設定を行うことができる。

出力はUSB-C1/ USB-C2が5V3A/ 9V3A/ 10V2.25A/ 12V3A/ 15V3A/ 20V5A/ 28V5Aで最大140W、USB-Aが5V3A/ 9V2A/ 10V2.25A/ 12V1.5Aで最大22.5W。合計最大は220W。

サイズは147×51×44mmで重さ520gで、従来品「Anker Prime Power Bank (20000mAh, 200W)」の127×55×50mm、540gより小型軽量化を実現している。

大容量モデル

「Anker Prime Power Bank (26250mAh, 300W)」



合計最大300W出力に対応したモバイルバッテリーで、サイズは160×63×38mm、重さは600g。価格は2万4990円で11月11日発売となった。

Anker Primeバッテリーの急速充電可能

「Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports)」



ポゴピンを搭載した、Anker Prime モバイルバッテリー専用の急速充電器。置くだけでモバイルバッテリー本体に最大150Wの急速充電が可能。複数のデバイスを同時に充電できるため、デスク上の充電を集約したい方に最適となっている。

サイズは103×103×23mm、価格は1万2990円で、順次販売予定。

「Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W) with Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports)」

「Anker Prime Power Bank (26250mAh, 300W) with Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports)」



ともに、新製品のモバイルバッテリーと、充電ベースを組み合わせた製品。価格は2万8990円と3万3990円で順次発売予定。

「Anker Prime Wireless Car Charger (MagGo, AirCool, Pad)」





新規格Qi2 25Wに対応したカーチャージャー。冷却ファンとペルチェ素子でスマホの温度上昇を防ぎ、発熱による充電速度の低下を緩和し、スマホを守りながら安定した最大25W出力が可能。

入力は15V3A (同梱カーチャージャー: 12V6A/ 24V3A)、出力はUSB-C最大48W/ USB-A最大12W、合計最大60W。価格は9900円で11月11日発売。

「Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Dock Stand)」





新規格Qi2 25Wに対応した3-in-1充電ステーションで、Apple Watch、ワイヤレスイヤホンを3台を同時にワイヤレス充電可能。

出力はマグネット式ワイヤレス充電が最大25W、Apple Watch用ワイヤレス充電が最大5W、ワイヤレス充電が最大5W。価格は2万4990円で11月11日発売。