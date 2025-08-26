うわ、ちっさ！ Ankerの新作、ケーブル巻取り式35W充電器がAirPods Proサイズで登場

アンカー・ジャパンは8月26日、Ankerブランドより、巻取り式のUSB Type-Cケーブルを内蔵したUSB急速充電器「Anker Nano Charger（35W, Built-In 巻取り式 USB-Cケーブル）」の販売を開始した。価格は4990円。

ケーブル忘れとはもうさよなら、一体型でスマートに持ち運び

本製品は、同社のUSB急速充電器として初めて巻取り式のUSB Type-Cケーブルを内蔵したモデルだ。USB急速充電器とケーブルがAirPods Pro（第2世代）（約60.6×44.2×21.7mm）とほぼ同等のコンパクトなサイズに一体化しており、外出時に充電器やケーブルを忘れる心配がない。カバンの中でケーブルが絡まる煩わしさからも解放されるため、毎日の持ち運びや外出先での使用に最適だとしている。

内蔵の巻取り式USB Type-Cケーブルに加えてUSB Type-Cポートを1つ備え、2台の機器を同時に充電できる。両ポートとも合計最大35W出力に対応し、iPhone 16シリーズなどのスマートフォンへの急速充電はもちろん、タブレットやMacBook Airの充電も可能だ。

内蔵ケーブルは最大およそ70cmまでスムーズに引き出して長さを調整でき、2万回以上の巻取りや折り曲げに耐える高耐久設計を採用。また、引き出したケーブルに巻取り跡がつきにくい素材を使用しているほか、USB Type-C端子部分にはマグネットを内蔵し、スマートに収納できる工夫が施されている。

独自の多重保護システムに加えて、1秒あたり約80回の温度管理と接続端末の保護システムを特徴とする「ActiveShield 3.0」を搭載し、安全性を高めている。本体サイズはおよそ幅48×奥行き30×高さ61mm（プラグ／端子部を除く）、重さはおよそ110g。カラーはブラックとホワイトの2色展開で、ホワイトは順次発売予定。

取り扱いはAnker Japan 公式オンラインストア、直営店 Anker Store、Amazon.co.jp、楽天市場および一部家電量販店など。