Ankerが107gで200カ国対応なうえスマホに充電もできる「Nanoトラベルアダプタ（5-in-1, 20W）」を発表

これを持ち歩けばトランジットの空港で泣くことがなくなりますね





アンカーは初のトラベル用変換プラグ兼ACアダプターの「Anker Nanoトラベルアダプタ（5-in-1, 20W）」を発表した。

3種類のプラグを内蔵し、A/C/Gなどの主要なコンセントタイプに合わせることができ200以上の国と地域で使用可能なうえ、20WのACアダプター機能も内蔵し、107gと軽量で、1台で海外旅行がこなせるのが最大の特徴だ。

直販価格は3990円で、2月3日より発売開始予定だ。

ACスルーは最高800W

DCは最高20W出力が可能

「Anker Nano トラベルアダプタ（5-in-1, 20W）」

ACプラグは、折りたたみとスライドで3種類を内蔵しており、日本・アメリカ・中国などのタイプA、イギリス・シンガポールなどのタイプG、ヨーロッパ・韓国などのタイプC/E/Kが使える。

ACに関しては、単なる形状変換のみで、200Vを100Vに変換する機能はない。なので、海外では、AC口に、その国の電圧で利用可能なAC機器やACアダプターを挿して使うことになる。ACスルーの最大W数は800Wだ。

ACアダプターとしての入力電圧は日本など100～125Vでは50/60Hzで最大8A、イギリスやヨーロッパの230Vでは50/60Hzで最大8A入力。

DCの出力はUSBのType-A×2とType-C×2の合計4口を内蔵するので、最大4台の機器に電源を供給できる。

・Type-C1

5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A（最大20W）

・Type-C2

5V3A（最大15W）

・Type-A1 / 2

5V2.4A（最大12W）

となっており、2ポート、3ポート、4ポートの同時使用時の最大出力は合計15Wとなる。

過電流を検知すると自動的に電源を遮断する自動電源制御システムを搭載、PSE認証の取得に加え、国際規格に準拠した感電防止設計の2ピン構造を採用しているため、海外でも安全に使用できる。

サイズは約86×51×31mm（プラグ部を除く）で、重さは107g。ボディーカラーはブラックとホワイトがある。