あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第159回

パナソニック「レッツノートFC」

「いつものように変わらない」14インチレッツノート、トレンドよりも伝統

2025年10月25日 17時00分更新

文● ドリまつ／ASCII　編集⚫︎ASCII

レッツノートFC

パナソニック「レッツノートFC」

　薄型で軽量、スリムなノートPCがトレンドとなる中、パナソニックの定番「レッツノートFC」は真逆を行く存在。目立つ変化は控えでありながらも、じわじわと改良を重ねてきた正統進化モデルといえます。その“変わらなさ”こそに安心感があります。

　実際、FCシリーズは14.0型のWUXGA液晶、Intel Core Ultra世代のCPU、堅牢性、長時間駆動を両立する設計といった面で、使い慣れたレッツノートの使い心地を継承しつつ、現代のニーズにも応えています。

　トレンド性を意識して派手なモデルにするよりも、日常での操作感を重視するユーザーには、こうした“変わらない良さ”がむしろ魅力になるのではないでしょうか。薄型競争から独立した孤高の存在感が、むしろ目を引くのです。

【目次】この記事で書かれていること：

レッツノートFCのメリットと注意点

レッツノートFCを購入する3つのメリット
1）軽量性と頑丈性の両立、バッテリー交換も可能
2）充実したポート類
3）あえて変わらないことが魅力

購入時に注意したい2つのポイント
1）厚さと携帯性のトレードオフ
2）一般用途にはやや割高

まとめ
詳細スペック情報

