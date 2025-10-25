あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第159回
パナソニック「レッツノートFC」
「いつものように変わらない」14インチレッツノート、トレンドよりも伝統
2025年10月25日 17時00分更新
薄型で軽量、スリムなノートPCがトレンドとなる中、パナソニックの定番「レッツノートFC」は真逆を行く存在。目立つ変化は控えでありながらも、じわじわと改良を重ねてきた正統進化モデルといえます。その“変わらなさ”こそに安心感があります。
実際、FCシリーズは14.0型のWUXGA液晶、Intel Core Ultra世代のCPU、堅牢性、長時間駆動を両立する設計といった面で、使い慣れたレッツノートの使い心地を継承しつつ、現代のニーズにも応えています。
トレンド性を意識して派手なモデルにするよりも、日常での操作感を重視するユーザーには、こうした“変わらない良さ”がむしろ魅力になるのではないでしょうか。薄型競争から独立した孤高の存在感が、むしろ目を引くのです。
【目次】この記事で書かれていること：
レッツノートFCを購入する3つのメリット
1）軽量性と頑丈性の両立、バッテリー交換も可能
2）充実したポート類
3）あえて変わらないことが魅力
購入時に注意したい2つのポイント
1）厚さと携帯性のトレードオフ
2）一般用途にはやや割高
