薄型で軽量、スリムなノートPCがトレンドとなる中、パナソニックの定番「レッツノートFC」は真逆を行く存在。目立つ変化は控えでありながらも、じわじわと改良を重ねてきた正統進化モデルといえます。その“変わらなさ”こそに安心感があります。

実際、FCシリーズは14.0型のWUXGA液晶、Intel Core Ultra世代のCPU、堅牢性、長時間駆動を両立する設計といった面で、使い慣れたレッツノートの使い心地を継承しつつ、現代のニーズにも応えています。

トレンド性を意識して派手なモデルにするよりも、日常での操作感を重視するユーザーには、こうした“変わらない良さ”がむしろ魅力になるのではないでしょうか。薄型競争から独立した孤高の存在感が、むしろ目を引くのです。