Windowsノートと聞くと、どうしても「機能的ではあるけれど、デザインはいまいち」と思っている人もいるかもしれません。



よく比較されるAppleのMacBookシリーズは、アルミ削り出しのミニマルなデザインが長年のアイコンになっており、そこに惹かれてMacを買う人も多いですよね。

ただ、「できればWindows環境で仕事も遊びも完結させたい。でも、見た目は妥協したくない」という声も確実に存在します。そんな人におすすめできるのが、デルの新しい「Dell 14 Premium」です。個人的に激推しデザインのノートPCです。