あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第147回

デル・テクノロジーズ「Dell 14 Premium」

俺ならMacBookよりこっち！ 今いちばん美しいWindowsノートパソコン【Dell 14 Premium】

2025年10月11日 17時00分更新

文● イチ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

　Windowsノートと聞くと、どうしても「機能的ではあるけれど、デザインはいまいち」と思っている人もいるかもしれません。

　よく比較されるAppleのMacBookシリーズは、アルミ削り出しのミニマルなデザインが長年のアイコンになっており、そこに惹かれてMacを買う人も多いですよね。

　ただ、「できればWindows環境で仕事も遊びも完結させたい。でも、見た目は妥協したくない」という声も確実に存在します。そんな人におすすめできるのが、デルの新しい「Dell 14 Premium」です。個人的に激推しデザインのノートPCです。

【目次】この記事で書かれていること：

「Dell 14 Premium」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）今いちばん美しい“フラットデザイン”
2）カスタマイズ性の高さで妥協しない
3）ディスプレーも用途に応じて選べる

購入時に注意したい2つのポイント
1）高価格＆重量には覚悟を
2）ポート構成は割り切りが必要

まとめ
詳細スペック情報

