テレワークの普及により、自宅に限らずカフェやコワーキングスペースなど、さまざまな場所で仕事をする人が増えています。

そんな時に欲しいのが「外に持ち出しても快適に作業できる高性能ノート」。しかし、軽量モデルは性能不足になりがちで、性能を優先すると重量や価格が一気に上がってしまうという悩みもあります。

サードウェーブから展開する「GALLERIA DL9R-IG-C4A」は、そのバランスを絶妙に突いた一台です。