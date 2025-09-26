あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第133回
サードウェーブ「GALLERIA DL9R-IG-C4A」
17万円台でStrixPoint搭載なのが嬉しい！ 外出先でもクリエイティブ作業が捗るドスパラのノート【GALLERIA DL9R-IG-C4A】
2025年09月26日 17時00分更新
テレワークの普及により、自宅に限らずカフェやコワーキングスペースなど、さまざまな場所で仕事をする人が増えています。
そんな時に欲しいのが「外に持ち出しても快適に作業できる高性能ノート」。しかし、軽量モデルは性能不足になりがちで、性能を優先すると重量や価格が一気に上がってしまうという悩みもあります。
サードウェーブから展開する「GALLERIA DL9R-IG-C4A」は、そのバランスを絶妙に突いた一台です。
【目次】この記事で書かれていること：
「GALLERIA DL9R-IG-C4A」のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）持ち運びしやすいサイズ感とStrix Point搭載のコスパ
2）Ryzen AIと高精細ディスプレーの相性
3）生成AIや会議で差が出るAI性能
購入時に注意したいポイント
1）グラフィックス性能は専用GPUに劣る
この連載の記事
-
第132回
スマホ意外と売れてる「らくらくホン」がFMラジオにUSB Type-Cと今の時代に対応して新登場【らくらくホン F-41F】
-
第131回
トピックス【最先端】世界初のThunderbolt 5対応ディスプレーが25万円、アレより高値を付けた自信の元が知りたい
-
第130回
スマホ日本メーカーと海外勢の良さが合体 あのarrowsスマホが機能もりもり＆強コスパで生まれ変わった姿を見てみた
-
第129回
デジタルあの人気ゲーミングキーボードに新色が出た！「Razer BlackWidow V4 75% Phantom Green Edition」
-
第128回
スマホこんなに小さくて65W 世界最小級の急速充電器NovaPort SOLOⅡ 65W1C
-
第127回
トピックスサウナで使えるスマートウォッチ！ サウナ好きが考えたありそうでなかった熱にも水にも強いSHOWDOWN１
-
第126回
PCパーツ【激安】6000円切りのラピッドトリガー採用のゲーミングキーボードが安すぎる【FUN60 Pro SP】
-
第125回
iPhone純正品の4割価格で超便利 操作性も十分OKなIPad用キーボード付きケース
-
第124回
スマホKindleみたいな白黒スマホ!? 寝る前の読書に最強デバイス【BOOX Palma 2】
-
第123回
トピックス配信の見切れ防止に！3300円で買える人の動きを自動追尾してくれるスマホスタンド
- この連載の一覧へ