あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第133回

サードウェーブ「GALLERIA DL9R-IG-C4A」

17万円台でStrixPoint搭載なのが嬉しい！　外出先でもクリエイティブ作業が捗るドスパラのノート【GALLERIA DL9R-IG-C4A】

2025年09月26日 17時00分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

　テレワークの普及により、自宅に限らずカフェやコワーキングスペースなど、さまざまな場所で仕事をする人が増えています。

　そんな時に欲しいのが「外に持ち出しても快適に作業できる高性能ノート」。しかし、軽量モデルは性能不足になりがちで、性能を優先すると重量や価格が一気に上がってしまうという悩みもあります。

　サードウェーブから展開する「GALLERIA DL9R-IG-C4A」は、そのバランスを絶妙に突いた一台です。

【目次】この記事で書かれていること：

「GALLERIA DL9R-IG-C4A」のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）持ち運びしやすいサイズ感とStrix Point搭載のコスパ
2）Ryzen AIと高精細ディスプレーの相性
3）生成AIや会議で差が出るAI性能

購入時に注意したいポイント
1）グラフィックス性能は専用GPUに劣る

まとめ
詳細スペック情報

