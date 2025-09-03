このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第111回

レノボ「IdeaPad Slim 5 Light Gen 10」

10万円切りで1.15kg　コスパ良しのレノボの若者向けモバイルノートIdeaPad Slim 5 Light Gen 10

2025年09月03日 17時00分更新

文● イチ／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

1kg強の重量ながら10万円弱！ レノボから登場した学生や20代の社会人など、若い人向けのモバイルノートを紹介します

　「約1kgなのに10万円。これなら自分でも買える！」──そんなモバイルノートがあれば、学生や新社会人には心強いですよね。

　PC各社から、そうしたターゲットを狙った比較的安価な軽量ノートPCが登場していますが、今回はその中でもレノボの最新モデル「IdeaPad Slim 5 Light Gen 10」を紹介します。

【目次】この記事で書かれていること：

「IdeaPad Slim 5 Light Gen 10」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）10万円切りの価格ながら性能十分なモバイルノート
2）重量約1.15kg　1kg切りではないが持ち運びは楽々
3）22.8時間駆動＋USB PD対応でバッテリー性能も不満無し

購入時に注意したい2つのポイント
1）キー配列と打鍵感はやや好みが分かれるかも
2）デザインはシンプルだが少々無難すぎる感あり

まとめ
詳細スペック情報

