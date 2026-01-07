あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第7回
Onyx Internatinal 「BOOX Palma 2 Pro」
こういうのを待ってたんだよ! データ通信対応でカラー電子ペーパーのスマホっぽい端末が欲しい
2026年01月07日 17時00分更新
「こういうのを待ってたんだよ！」と声に出したくなるくらい、個人的に刺さったのがこの「BOOX Palma 2 Pro」です。
BOOX Palmaはいわゆるスマホみたいな細長い電子ペーパー端末。しかも、本機はカラー電子ペーパーを採用しています。実はぼく自身もかなり前から気になっていたジャンルです。そしてついに、データ通信SIMが使えるようになりました。外出先でも電子書籍をダウンロードできるようになり、電子ペーパー端末の使い方がぐっと広がった印象があります。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）カラー電子ペーパー + SIMスロットでできることが広がる
2）スマホのように持てる絶妙なサイズ感
3）強い光の下でも読みやすく、目が疲れにくい
購入時に注意したいポイント
1）表示速度・書き換え速度は液晶ほど速くはない
2）SIMはデータ通信専用。SMS・通話は不可
