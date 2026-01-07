「こういうのを待ってたんだよ！」と声に出したくなるくらい、個人的に刺さったのがこの「BOOX Palma 2 Pro」です。

BOOX Palmaはいわゆるスマホみたいな細長い電子ペーパー端末。しかも、本機はカラー電子ペーパーを採用しています。実はぼく自身もかなり前から気になっていたジャンルです。そしてついに、データ通信SIMが使えるようになりました。外出先でも電子書籍をダウンロードできるようになり、電子ペーパー端末の使い方がぐっと広がった印象があります。