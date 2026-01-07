このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第7回

Onyx Internatinal 「BOOX Palma 2 Pro」

こういうのを待ってたんだよ!　データ通信対応でカラー電子ペーパーのスマホっぽい端末が欲しい

2026年01月07日 17時00分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　「こういうのを待ってたんだよ！」と声に出したくなるくらい、個人的に刺さったのがこの「BOOX Palma 2 Pro」です。

　BOOX Palmaはいわゆるスマホみたいな細長い電子ペーパー端末。しかも、本機はカラー電子ペーパーを採用しています。実はぼく自身もかなり前から気になっていたジャンルです。そしてついに、データ通信SIMが使えるようになりました。外出先でも電子書籍をダウンロードできるようになり、電子ペーパー端末の使い方がぐっと広がった印象があります。

【目次】この記事で書かれていること：

「BOOX Palma 2 Pro」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）カラー電子ペーパー + SIMスロットでできることが広がる
2）スマホのように持てる絶妙なサイズ感
3）強い光の下でも読みやすく、目が疲れにくい

購入時に注意したいポイント
1）表示速度・書き換え速度は液晶ほど速くはない
2）SIMはデータ通信専用。SMS・通話は不可

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン