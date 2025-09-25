このページの本文へ

東京ゲームショウ2025レポート 第4回

ZOTACが東京ゲームショウで世界初披露！最新の最小クラスのRTX 5060 Ti搭載ミニPCを展示

2025年09月25日 17時02分更新

文● イチ／ASCII

ZBOX MAGNUS ONE EU275070C

　ZOTACは、東京ゲームショウ2025において複数のメーカーと製品展示の協力をしていた。

　中でも注目を集めていたのは、アイ・オー・データ機器のブースに展示された最新モデル「ZBOX MAGNUS ONE EU275070C」と世界最小級のミニPC「ZOTAC ZBOX MAGNUS EN275060TC」だ。

ZOTAC ZBOX MAGNUS EN275060TC

　とくにZOTAC ZBOX MAGNUS EN275060TCは、NVIDIAの最新GPU「GeForce RTX 5060 Ti」を搭載しながら、最小クラスの筐体サイズを実現したデスクトップミニPCとして東京ゲームショウで初披露。省スペース性と高い描画性能を両立させており、PCゲームはもちろん、配信やクリエイティブ用途にも幅広く対応できる点が特徴となっている。

　展示ブースではそのコンパクトな筐体を熱心に撮影する来場者も多く、次世代ミニPCの方向性を示す存在として強い関心を集めていた。

ラインアップでもハイエンドのRTX 5090を搭載した展示PC

　さらにインディーゲームコーナーの公式機材スポンサーとなっているZOTACは、デジタルハリウッド大学の展示スペースにて、「ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090」グラフィックスカードを搭載したハイエンド自作PCを展開。

　 同大学の学生たちが制作したオリジナルゲームの動作環境として提供されており、次世代タイトルをスムーズに動かす圧倒的なパフォーマンスを来場者が体感できる形になっていた。

　今回の協力は、単なる製品展示にとどまらず、ZOTACが「ゲーミングの最前線」から「教育現場のクリエイション」まで幅広くサポートしている姿を示すものと言えるだろう。

