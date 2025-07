触ってわかる心地よさ！Stream Deck Scissor Keysが毎日の操作を楽しくする

SB C&Sは、新しい製品として、Elgatoの「Stream Deck Scissor Keys」と「USB 3.2 C to C cable」を7月10日から発売する。全国の大手家電量販店、トレテク!ソフトバンクセレクション、およびAmazonで購入できる。予約は7月4日より開始されている。

「Stream Deck Scissor Keys」は、最新のタクタイルスイッチを搭載し、従来製品に比べて滑らかな操作感を提供。このショートカットキーボードは15個のLCDキーを持ち、アプリの起動、SNSへの投稿、オーディオ操作など、多様な機能を自由にカスタマイズ可能であるという。



価格はオープン価格で、22,980円となっている。

一方、「USB 3.2 C to C cable」は、最大10Gbpsの高速大容量通信を実現し、1.5mの編み込みナイロンケーブルと金メッキコネクターを採用して耐久性を向上させたとのこと。



こちらもオープン価格で、3,480円だ。

自分だけの環境構築を望むクリエイターやストリーマーにとって、魅力的なアイテムになるだろう。