あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第176回
CASIO「SAN-100H」
サウナ―必携！「ととのう」のにちょうどいいカシオの12分計つきサ時計が一般販売開始したぞ！
2025年11月10日 17時00分更新
クラウドファンディングのMakuakeでわずか9分で2200本が完売したカシオのサウナ専用時計「SAN-100H」が、ついに一般販売を開始しました。家電量販店ではすでに予約完売が相次いでおり、当面は需要が供給を上回る状況が続きそうです。
この「SAN-100H」、簡単にいうとカシオが出した“サウナ専用”の時計。最大の特徴は、サウナ―におなじみの「12分計測機能」です。
多くの施設では1セット＝12分を目安にしており、ボタンひとつでリセットできるこの機能がとても便利です。これまでのように「7分から入ったから、10分間だと5分のときに出ればいいのか」と頭で計算する必要がなく、自分のタイミングで「ととのう」ことができます。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）「12分計」で“ととのう時間”を正確にコントロールできる
2）やけどの心配なし！高温対応の樹脂ボディが頼もしい
3）100℃以下のサウナに対応、5気圧防水のタフネス設計でサウナから水風呂までOK
購入時に注意したい2つのポイント
1）ロッカーキー風ベルトはサウナ映えするが普段使いはやや個性的
2）12分計は秒針がステップ運針
