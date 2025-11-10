クラウドファンディングのMakuakeでわずか9分で2200本が完売したカシオのサウナ専用時計「SAN-100H」が、ついに一般販売を開始しました。家電量販店ではすでに予約完売が相次いでおり、当面は需要が供給を上回る状況が続きそうです。

この「SAN-100H」、簡単にいうとカシオが出した“サウナ専用”の時計。最大の特徴は、サウナ―におなじみの「12分計測機能」です。



多くの施設では1セット＝12分を目安にしており、ボタンひとつでリセットできるこの機能がとても便利です。これまでのように「7分から入ったから、10分間だと5分のときに出ればいいのか」と頭で計算する必要がなく、自分のタイミングで「ととのう」ことができます。