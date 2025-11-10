このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第176回

CASIO「SAN-100H」

サウナ―必携！「ととのう」のにちょうどいいカシオの12分計つきサ時計が一般販売開始したぞ！

2025年11月10日 17時00分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　クラウドファンディングのMakuakeでわずか9分で2200本が完売したカシオのサウナ専用時計「SAN-100H」が、ついに一般販売を開始しました。家電量販店ではすでに予約完売が相次いでおり、当面は需要が供給を上回る状況が続きそうです。

　この「SAN-100H」、簡単にいうとカシオが出した“サウナ専用”の時計。最大の特徴は、サウナ―におなじみの「12分計測機能」です。

　多くの施設では1セット＝12分を目安にしており、ボタンひとつでリセットできるこの機能がとても便利です。これまでのように「7分から入ったから、10分間だと5分のときに出ればいいのか」と頭で計算する必要がなく、自分のタイミングで「ととのう」ことができます。

【目次】この記事で書かれていること：

「SAN-100H」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）「12分計」で“ととのう時間”を正確にコントロールできる
2）やけどの心配なし！高温対応の樹脂ボディが頼もしい
3）100℃以下のサウナに対応、5気圧防水のタフネス設計でサウナから水風呂までOK

購入時に注意したい2つのポイント
1）ロッカーキー風ベルトはサウナ映えするが普段使いはやや個性的
2）12分計は秒針がステップ運針

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン