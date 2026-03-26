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【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5 第25回

【決定版】激安スマートウォッチおすすめベスト5【2026年3月版】

2026年03月26日 12時00分更新

文● 二子／ASCII

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　気がつくと周りにも使っている人がすっかり増えたスマートウォッチ。「1日1回の充電は面倒すぎ」「あまり役に立たないんでしょ」というのはすでに過去の常識。健康管理に通知の確認、ウォーキングの記録をしたりと便利機能たくさん。1回の充電で2週間以上使える製品も多いです。

　そこで本記事ではスマートウォッチ初心者向けに、特に1万円前後までのお手頃モデルをピックアップ。この価格帯での選び方とともに編集部がおすすめするベスト5の製品を紹介します。ぜひ参考にしてください！

スマートウォッチ

まだまだ未体験者も少なくないスマートウォッチ。比較的安価な製品で初めてみてはどうでしょう！

【目次】

激安スマートウォッチを選ぶポイント
　ポイント1：睡眠、運動、通知機能、基本機能は大きな違いなし
　ポイント2：GPSを内蔵しているかどうか
　ポイント3：日常的に身に着けるのでデザイン性も重要

ASCII編集部が選ぶ「約1万円までの激安スマートウォッチ」のおすすめベスト5
　ファーウェイ「HUAWEI Band 11 Pro」
　シャオミ「Xiaomi Smart Band 10」
　ファーウェイ「HUAWEI Band 10 Aluminum Edition」
　シャオミ「Redmi Watch 5 Active」
　Nothing「CMF by Nothing WATCH PRO 2」

激安スマートウォッチを選ぶポイント（1）睡眠、運動、通知機能、基本機能は大きな違いなし

　一言でスマートウォッチと言っても、価格帯はいろいろ。本記事ではスマートバンドとも言われる約1万円くらいまでの製品をピックアップしていますが、基本となる機能については高級モデルでもこの価格帯でも大きな違いは必ずしもありません。

　具体的には睡眠のモニタリング（睡眠時間だけでなく、睡眠の質まで測れるものが一般的です）、ジョギングやウォーキングに代表される運動の記録、スマートフォンへの着信やアプリの通知を表示するといった機能です。そのほか、一部モデルではスマートウォッチに内蔵したマイクとスピーカーでの通話機能（Bluetoothヘッドセットと同じ役割をします）やマップ機能なども。使い始めると、毎回スマホを取り出す必要はなくなるので、大変便利に感じるはずです。

スマートウォッチ

単に時間だけでなく、睡眠の質も分析。これが想像以上に的確で驚かされます

激安スマートウォッチを選ぶポイント（2）GPSを内蔵しているかどうか

　低価格帯のスマートウォッチでは、GPS（衛星を使った測位）機能の有無が1つのポイントになります。GPS機能があると、ジョギングやウォーキングの際にスマートウォッチだけを着用して外出しても、ルートを記録して後から確認することが可能になります。

　GPS機能がない製品でもBluetoothでリンクしたスマホの機能によって位置情報自体は記録できますが、そのためにはスマホを一緒に持って出る必要があり、ジョギングをする場合はウェストポーチに入れたり、アームバンドで固定するなど若干面倒がともないます。

スマートウォッチ

GPSを内蔵している製品から、ウォーキング時にスマホを持っていかなくてもこのように正確なルートが記録できます

激安スマートウォッチを選ぶポイント（3）日常的に身に着けるのでデザイン性も重要

　従来の腕時計が単に時間を確認する道具としてだけでなく、ファッションアイテムとしての側面を持つのと同様に、スマートウォッチもカッコ悪いのは……ですし、毎日着ける気にならないでしょう。なので、見た目で選ぶという選択方法は大有り！　また、人気製品の場合は、メーカー純正品以外の交換用バンドもECサイトで販売されています。

　次ページでは、ASCII編集部がおすすめする約1万円までの激安スマートウォッチ5製品を紹介します！

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