このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第110回

Bose「SoundLink Flex Portable Speaker」

水にも浮かぶスピーカー！アウトドアに最適な頑丈さを備えたBoseの「SoundLink Flex」（第2世代）がお買い得

2025年09月02日 17時00分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　キャンプやBBQ、海や川遊びといったアウトドアの時間に、音楽があると雰囲気はぐっと盛り上がりますよね。

　ただ、外で使うスピーカーとなると、雨や水しぶき、砂埃、うっかり落としてしまうなど、けっこう気を付けないといけないシーンが増えてきます。

　そんな中、「もうアウトドア専用として持ち出しても安心」と胸を張って言えるモデルが、Boseの「Bose SoundLink Flex Portable Speaker（第2世代）」（以下：SoundLink Flex）です！ この性能でありながら実売は1万8000円（Amazon価格）ととてもお買い得なんですよ！

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

「Bose SoundLink Flex Portable Speaker（第2世代）」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）アウトドア仕様の超タフ設計
2）最大12時間の連続再生で丸一日のキャンプも余裕
3）2台をTWS接続すれば、離して置けてパーティー対応

購入時に注意したい2つのポイント
1） あくまで屋外向け
2）製品コンセプトに共感できる人向け

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon BestSellers（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン