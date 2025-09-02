キャンプやBBQ、海や川遊びといったアウトドアの時間に、音楽があると雰囲気はぐっと盛り上がりますよね。

ただ、外で使うスピーカーとなると、雨や水しぶき、砂埃、うっかり落としてしまうなど、けっこう気を付けないといけないシーンが増えてきます。

そんな中、「もうアウトドア専用として持ち出しても安心」と胸を張って言えるモデルが、Boseの「Bose SoundLink Flex Portable Speaker（第2世代）」（以下：SoundLink Flex）です！ この性能でありながら実売は1万8000円（Amazon価格）ととてもお買い得なんですよ！

■Amazon.co.jpで購入