あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第110回
Bose「SoundLink Flex Portable Speaker」
水にも浮かぶスピーカー！アウトドアに最適な頑丈さを備えたBoseの「SoundLink Flex」（第2世代）がお買い得
2025年09月02日 17時00分更新
キャンプやBBQ、海や川遊びといったアウトドアの時間に、音楽があると雰囲気はぐっと盛り上がりますよね。
ただ、外で使うスピーカーとなると、雨や水しぶき、砂埃、うっかり落としてしまうなど、けっこう気を付けないといけないシーンが増えてきます。
そんな中、「もうアウトドア専用として持ち出しても安心」と胸を張って言えるモデルが、Boseの「Bose SoundLink Flex Portable Speaker（第2世代）」（以下：SoundLink Flex）です！ この性能でありながら実売は1万8000円（Amazon価格）ととてもお買い得なんですよ！
【目次】この記事で書かれていること：
「Bose SoundLink Flex Portable Speaker（第2世代）」のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）アウトドア仕様の超タフ設計
2）最大12時間の連続再生で丸一日のキャンプも余裕
3）2台をTWS接続すれば、離して置けてパーティー対応
購入時に注意したい2つのポイント
1） あくまで屋外向け
2）製品コンセプトに共感できる人向け
