あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第156回

LETSHUOER「S12 Pro」

有線もいいじゃん！　低遅延イヤホン探していたら平面駆動で音もいいこれに行き着いた

2025年10月15日 18時00分更新

文● ドリまつ／ASCII　編集⚫︎ASCII

LETSHUOER S12 Pro

LETSHUOER「S12 Pro」

　ワイヤレスイヤホンが全盛期の今、有線モデルを選ぶ人は少数派かもしれません。Bluetoothの便利さは確かに大きいものの、音質や遅延にこだわると「やっぱり有線も捨てがたい」と考える瞬間があります。特にゲームをしていると、ほんのわずかな遅延でも気になるものです。

　そんな筆者がネットを調べていたところ、出会った機種がLETSHUOERの「S12 Pro」でした。最初はただ、ゲームに使える低遅延イヤホンを探していたのに、気づけば音楽用のこの高音質モデルに惹かれてしまいました……。もちろんゲームも高音質に楽しめます。手の届く範囲の価格で平面駆動方式というのも惹かれたところです。

　実際に聴いてみると、ダイナミック型やBA型とは一味違う、立体感のあるサウンドに驚かされます。オーディオにはそれほど詳しくはないですが、“通の良品”に行き着いたような発見と感動がありました。そんなS12 Proの魅力を紹介していきます。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

S12 Proのメリットと注意点

S12 Proを購入する3つのメリット
1）平面駆動ならではの高音質
2）高感度で扱いやすい
3）使いこなしとカスタマイズ性

購入時に注意したい2つのポイント
1）マイク非搭載
2）価格と新しさのバランス

まとめ
詳細スペック情報

