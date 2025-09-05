どこでも音楽を楽しみたいけど、さすがにキッチンや浴室など水回りでは「スピーカーを濡らしたくない……」という悩みがあります。そんな悩みを解決してくれるスピーカーを見つけました。それがBRUNOの「ボリュームノブスピーカー」です！

【目次】この記事で書かれていること：

ボリュームノブスピーカーのメリットと注意点

ボリュームノブスピーカーを購入する3つのメリット

1）ノブを回すだけの簡単操作

2）2台でステレオ化

3）ハンズフリー通話対応

購入時に注意したい2つのポイント

1）音質は出力相応

2）バッテリー容量は控えめ

まとめ

詳細スペック情報