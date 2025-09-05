このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第113回

BRUNO「ボリュームノブスピーカー」

くっつく防水スピーカー、安くて気軽に使える便利さが人気のボリュームノブスピーカー

2025年09月05日 17時00分更新

文● 松永／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
BRUNO ボリュームノブスピーカー

BRUNO「ボリュームノブスピーカー」

　どこでも音楽を楽しみたいけど、さすがにキッチンや浴室など水回りでは「スピーカーを濡らしたくない……」という悩みがあります。そんな悩みを解決してくれるスピーカーを見つけました。それがBRUNOの「ボリュームノブスピーカー」です！

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

ボリュームノブスピーカーのメリットと注意点

ボリュームノブスピーカーを購入する3つのメリット
1）ノブを回すだけの簡単操作
2）2台でステレオ化
3）ハンズフリー通話対応

購入時に注意したい2つのポイント
1）音質は出力相応
2）バッテリー容量は控えめ

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン