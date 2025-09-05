あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第113回
BRUNO「ボリュームノブスピーカー」
くっつく防水スピーカー、安くて気軽に使える便利さが人気のボリュームノブスピーカー
2025年09月05日 17時00分更新
どこでも音楽を楽しみたいけど、さすがにキッチンや浴室など水回りでは「スピーカーを濡らしたくない……」という悩みがあります。そんな悩みを解決してくれるスピーカーを見つけました。それがBRUNOの「ボリュームノブスピーカー」です！
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
ボリュームノブスピーカーを購入する3つのメリット
1）ノブを回すだけの簡単操作
2）2台でステレオ化
3）ハンズフリー通話対応
購入時に注意したい2つのポイント
1）音質は出力相応
2）バッテリー容量は控えめ
