あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第101回
Aladdin X「Aladdin X2 Plus」
【マジ憧れ】寝室が映画館になるAladdin X2 Plusプロジェクター
2025年08月24日 17時00分更新
照明にプロジェクターを内蔵、すっきり収まる
映画館のような大画面で映像を楽しみたい。そんな憧れを持っている人は多いと思います。そのためにはプロジェクターを利用するのが一番です。しかし、限られたリビングのスペースに置くのは難しいし、予算もかかりそうで心配。そんな悩みを解決してくれる製品が「Aladdin X2 Plus」です。
これは部屋には必ず必要な照明器具（シーリングライト）にプロジェクターとスピーカーを内蔵することで、照明、映像の投影、広がりのある音が手に入れられる製品です。使い方は天井の金具（シーリング）に引っ掛けるだけ。別途電源用の配線の必要はなく、映像は白い壁に投影します。
通信機能も内蔵していて、コンテンツもNetflixやYouTubeの動画を内蔵のアプリから選ぶだけ。これまでのライトを取り外し、Aladdin X2 Plusに交換するだけで大画面が楽しめる画期的な製品なのです。
Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）照明一体型のプロジェクター、動画サービスもアプリで使える
2）BGMも気軽に流せる、ハーマンカードン製スピーカーによる高音質
3）最大120型の投影が可能、位置は上下に可動してフレキシブル
購入時に注意したい2つのポイント
1）投影距離で画面サイズは変わる、解像度はフルHDまで
2）明るい日中では輝度が不足気味
