照明にプロジェクターを内蔵、すっきり収まる

映画館のような大画面で映像を楽しみたい。そんな憧れを持っている人は多いと思います。そのためにはプロジェクターを利用するのが一番です。しかし、限られたリビングのスペースに置くのは難しいし、予算もかかりそうで心配。そんな悩みを解決してくれる製品が「Aladdin X2 Plus」です。

これは部屋には必ず必要な照明器具（シーリングライト）にプロジェクターとスピーカーを内蔵することで、照明、映像の投影、広がりのある音が手に入れられる製品です。使い方は天井の金具（シーリング）に引っ掛けるだけ。別途電源用の配線の必要はなく、映像は白い壁に投影します。

通信機能も内蔵していて、コンテンツもNetflixやYouTubeの動画を内蔵のアプリから選ぶだけ。これまでのライトを取り外し、Aladdin X2 Plusに交換するだけで大画面が楽しめる画期的な製品なのです。

