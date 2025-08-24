このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第101回

Aladdin X「Aladdin X2 Plus」

【マジ憧れ】寝室が映画館になるAladdin X2 Plusプロジェクター

2025年08月24日 17時00分更新

文● 松永／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

照明にプロジェクターを内蔵、すっきり収まる

　映画館のような大画面で映像を楽しみたい。そんな憧れを持っている人は多いと思います。そのためにはプロジェクターを利用するのが一番です。しかし、限られたリビングのスペースに置くのは難しいし、予算もかかりそうで心配。そんな悩みを解決してくれる製品が「Aladdin X2 Plus」です。

普段の部屋がまるで映画館に変身！

　これは部屋には必ず必要な照明器具（シーリングライト）にプロジェクターとスピーカーを内蔵することで、照明、映像の投影、広がりのある音が手に入れられる製品です。使い方は天井の金具（シーリング）に引っ掛けるだけ。別途電源用の配線の必要はなく、映像は白い壁に投影します。

　通信機能も内蔵していて、コンテンツもNetflixやYouTubeの動画を内蔵のアプリから選ぶだけ。これまでのライトを取り外し、Aladdin X2 Plusに交換するだけで大画面が楽しめる画期的な製品なのです。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

Aladdin X2 Plusのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）照明一体型のプロジェクター、動画サービスもアプリで使える
2）BGMも気軽に流せる、ハーマンカードン製スピーカーによる高音質
3）最大120型の投影が可能、位置は上下に可動してフレキシブル

購入時に注意したい2つのポイント
1）投影距離で画面サイズは変わる、解像度はフルHDまで
2）明るい日中では輝度が不足気味

まとめ
詳細スペック情報

