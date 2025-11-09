みんなが持ち運ぶようになったワイヤレスイヤホン。だからこそ。「人と被（かぶ）らず、自分のセンスを主張できる製品を選びたい」という気持ちも出てくると思います。

上質で人とちょっと違ったワイヤレスイヤホンが欲しい。そんな人に推したいのがBUTTONSの「BUTTONS CLIP」です。編集部のつばさが実際に購入して使っているイヤーカフ型イヤホンです。もともと某社の製品を使っていたものの、すぐに壊れて変わりを探していた際に出会った製品とのことです。まずデザインに惹かれ、使い始めてからは「完成度の高い音質」や「使いやすさ」にとても満足しているそう。

「人と被らないデザイン」「上質さを感じる仕上げ」「日常に自然と溶け込む存在感」。この3つが揃っているBUTTONS CLIPは、“買って本当に良かった”と思える1台だそうです。

