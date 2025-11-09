このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第175回

BUTTONS「BUTTONS CLIP」

買って本当に良かった、上質で人と被らないイヤーカフ型イヤホンに大満足

2025年11月09日 17時00分更新

文● ドリまつ／ASCII　編集⚫︎ASCII

　みんなが持ち運ぶようになったワイヤレスイヤホン。だからこそ。「人と被（かぶ）らず、自分のセンスを主張できる製品を選びたい」という気持ちも出てくると思います。

　上質で人とちょっと違ったワイヤレスイヤホンが欲しい。そんな人に推したいのがBUTTONSの「BUTTONS CLIP」です。編集部のつばさが実際に購入して使っているイヤーカフ型イヤホンです。もともと某社の製品を使っていたものの、すぐに壊れて変わりを探していた際に出会った製品とのことです。まずデザインに惹かれ、使い始めてからは「完成度の高い音質」や「使いやすさ」にとても満足しているそう。

　「人と被らないデザイン」「上質さを感じる仕上げ」「日常に自然と溶け込む存在感」。この3つが揃っているBUTTONS CLIPは、“買って本当に良かった”と思える1台だそうです。

このビジュアル！ 上質さを感じます

【目次】この記事で書かれていること：

BUTTONS CLIPのメリットと注意点

BUTTONS CLIPを購入する3つのメリット
1）高級感あるデザインと質感
2）快適な装着感と実用性のあるオープンイヤー
3）12mmチタンドライバーによる音の良さ

購入時に注意したい2つのポイント
1）AIアシスタント「HALI」は未知数
2）オープンイヤー型特有の課題もある

まとめ
詳細スペック情報

