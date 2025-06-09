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毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング

第128回

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

『龍の国 ルーンファクトリー』が初登場3位に！『エルデンリング ナイトレイン』の人気も続く【Steamランキング】

2025年06月09日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

『龍の国 ルーンファクトリー』が初登場3位に！『エルデンリング ナイトレイン』の人気も続く【Steamランキング】

　今週のSteam売り上げランキングは、マルチプレイで楽しめるフロム・ソフトウェアの『エルデンリング ナイトレイン』が今週も1位を獲得。

　2位には予約受付中のソニー・インタラクティブエンタテインメントの『Stellar Blade』が、3位にはマーベラスの「ルーンファクトリー」シリーズ最新作『龍の国 ルーンファクトリー』がランクインしている。後者はユーザーからの評判も上々だ。

　新作タイトルとしては、7位にtobyfoxの『DELTARUNE』が登場。こちらは人気インディータイトル『UNDERTALE』のパラレルストーリーとなっている。

　また、9位に登場しているNEOWIZの『Lies of P』は大型DLCが6月7日から配信中。現在本編がセール中なので、要チェックだ。そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。

※2025年6月9日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『エルデンリング ナイトレイン』

『龍の国 ルーンファクトリー』が初登場3位に！『エルデンリング ナイトレイン』の人気も続く【Steamランキング】

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●5720円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.

2.『Stellar Blade』

『龍の国 ルーンファクトリー』が初登場3位に！『エルデンリング ナイトレイン』の人気も続く【Steamランキング】

●ソニー・インタラクティブエンタテインメント
●2025年6月12日発売予定
●7980円
　Complete Edition：9980円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3489700/Stellar_Blade/

© 2025 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.

3.『龍の国 ルーンファクトリー』

『龍の国 ルーンファクトリー』が初登場3位に！『エルデンリング ナイトレイン』の人気も続く【Steamランキング】

●XSEED Games／Marvelous USA／Marvelous Europe
●発売中
●7678円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2864560/_/

©2024 Marvelous Inc.

4.『ファンタジーライフｉ グルグルの竜と時をぬすむ少女』

『龍の国 ルーンファクトリー』が初登場3位に！『エルデンリング ナイトレイン』の人気も続く【Steamランキング】

●レベルファイブ
●発売中
●7678円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2993780/i/

©LEVEL5 Inc.

5.『ストリートファイター6』

『龍の国 ルーンファクトリー』が初登場3位に！『エルデンリング ナイトレイン』の人気も続く【Steamランキング】

●カプコン
●発売中
●4990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

6.『エーペックスレジェンズ』

『龍の国 ルーンファクトリー』が初登場3位に！『エルデンリング ナイトレイン』の人気も続く【Steamランキング】

●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

7.『DELTARUNE』

『龍の国 ルーンファクトリー』が初登場3位に！『エルデンリング ナイトレイン』の人気も続く【Steamランキング】

●tobyfox
●発売中
●3980円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1671210/DELTARUNE/

UNDERTALE/DELTARUNE © 2025 Toby Fox

8.『遊戯王 マスターデュエル』

『龍の国 ルーンファクトリー』が初登場3位に！『エルデンリング ナイトレイン』の人気も続く【Steamランキング】

●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2024 Konami Digital Entertainment

9.『Lies of P』

『龍の国 ルーンファクトリー』が初登場3位に！『エルデンリング ナイトレイン』の人気も続く【Steamランキング】

●NEOWIZ
●発売中
●4180円（6月13日まで50％オフ、以降は8360円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1627720/Lies_of_P/

© NEOWIZ All rights reserved.

10.『星の翼』

『龍の国 ルーンファクトリー』が初登場3位に！『エルデンリング ナイトレイン』の人気も続く【Steamランキング】

●盛天游戏
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2764370/_/

© SINGAPORE SHENGTIAN NETWORK TECHNOLOGY PTE. LTD

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