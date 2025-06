今週のSteam売り上げランキングは、マルチプレイで楽しめるフロム・ソフトウェアの『エルデンリング ナイトレイン』が今週も1位を獲得。

2位には予約受付中のソニー・インタラクティブエンタテインメントの『Stellar Blade』が、3位にはマーベラスの「ルーンファクトリー」シリーズ最新作『龍の国 ルーンファクトリー』がランクインしている。後者はユーザーからの評判も上々だ。

新作タイトルとしては、7位にtobyfoxの『DELTARUNE』が登場。こちらは人気インディータイトル『UNDERTALE』のパラレルストーリーとなっている。

また、9位に登場しているNEOWIZの『Lies of P』は大型DLCが6月7日から配信中。現在本編がセール中なので、要チェックだ。そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。

※2025年6月9日13時調べ。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『エルデンリング ナイトレイン』

●フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●5720円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.

2.『Stellar Blade』

●ソニー・インタラクティブエンタテインメント

●2025年6月12日発売予定

●7980円

Complete Edition:9980円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/3489700/Stellar_Blade/

© 2025 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.

3.『龍の国 ルーンファクトリー』

●XSEED Games/Marvelous USA/Marvelous Europe

●発売中

●7678円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2864560/_/

©2024 Marvelous Inc.

4.『ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女』

●レベルファイブ

●発売中

●7678円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2993780/i/

©LEVEL5 Inc.

5.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●4990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

6.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

7.『DELTARUNE』

●tobyfox

●発売中

●3980円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1671210/DELTARUNE/

UNDERTALE/DELTARUNE © 2025 Toby Fox

8.『遊戯王 マスターデュエル』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2024 Konami Digital Entertainment

9.『Lies of P』

●NEOWIZ

●発売中

●4180円(6月13日まで50%オフ、以降は8360円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1627720/Lies_of_P/

© NEOWIZ All rights reserved.

10.『星の翼』

●盛天游戏

●発売中

●7990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2764370/_/

© SINGAPORE SHENGTIAN NETWORK TECHNOLOGY PTE. LTD