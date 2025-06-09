毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『龍の国 ルーンファクトリー』が初登場3位に！『エルデンリング ナイトレイン』の人気も続く【Steamランキング】
2025年06月09日 18時00分更新
今週のSteam売り上げランキングは、マルチプレイで楽しめるフロム・ソフトウェアの『エルデンリング ナイトレイン』が今週も1位を獲得。
2位には予約受付中のソニー・インタラクティブエンタテインメントの『Stellar Blade』が、3位にはマーベラスの「ルーンファクトリー」シリーズ最新作『龍の国 ルーンファクトリー』がランクインしている。後者はユーザーからの評判も上々だ。
新作タイトルとしては、7位にtobyfoxの『DELTARUNE』が登場。こちらは人気インディータイトル『UNDERTALE』のパラレルストーリーとなっている。
また、9位に登場しているNEOWIZの『Lies of P』は大型DLCが6月7日から配信中。現在本編がセール中なので、要チェックだ。そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。
※2025年6月9日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『エルデンリング ナイトレイン』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●5720円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
2.『Stellar Blade』
●ソニー・インタラクティブエンタテインメント
●2025年6月12日発売予定
●7980円
Complete Edition：9980円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3489700/Stellar_Blade/
© 2025 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.
3.『龍の国 ルーンファクトリー』
●XSEED Games／Marvelous USA／Marvelous Europe
●発売中
●7678円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2864560/_/
©2024 Marvelous Inc.
4.『ファンタジーライフｉ グルグルの竜と時をぬすむ少女』
●レベルファイブ
●発売中
●7678円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2993780/i/
©LEVEL5 Inc.
5.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●4990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
6.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2025 Electronic Arts Inc.
7.『DELTARUNE』
●tobyfox
●発売中
●3980円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1671210/DELTARUNE/
UNDERTALE/DELTARUNE © 2025 Toby Fox
8.『遊戯王 マスターデュエル』
●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2024 Konami Digital Entertainment
9.『Lies of P』
●NEOWIZ
●発売中
●4180円（6月13日まで50％オフ、以降は8360円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1627720/Lies_of_P/
© NEOWIZ All rights reserved.
10.『星の翼』
●盛天游戏
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2764370/_/
© SINGAPORE SHENGTIAN NETWORK TECHNOLOGY PTE. LTD
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