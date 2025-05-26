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好評の『ファンタジーライフｉ』が今週も1位！『機動戦士ガンダムSEED BDR』も上位にランクイン【Steamランキング】
2025年05月26日 18時00分更新
今週のSteam売り上げランキングは、5月24日に全世界の累計販売本数が50万本を突破したと発表されたレベルファイブの『ファンタジーライフｉ グルグルの竜と時をぬすむ少女』が今週も1位。2位には今週5月30日発売のフロム・ソフトウェアの『ELDEN RING NIGHTREIGN』が、3位にはEAの『エーペックスレジェンズ』がランクインしている。
新作タイトルとしては、4位に先週発売したバンダイナムコエンターテインメントの『機動戦士ガンダムSEED BATTLE DESTINY REMASTERED』が、8位にSad Socket開発／Hooded Horse、INSTINCT3販売の早期アクセスゲーム『9 Kings 9 キングス』が登場している。そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。
※2025年5月26日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『ファンタジーライフｉ グルグルの竜と時をぬすむ少女』
●レベルファイブ
●発売中
●7678円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2993780/i/
©LEVEL5 Inc.
2.『ELDEN RING NIGHTREIGN』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●2025年5月30日発売予定
●5720円
Deluxe Edition：7480円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
3.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2025 Electronic Arts Inc.
4.『機動戦士ガンダムSEED BATTLE DESTINY REMASTERED』
●バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●4950円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1857740/SEED_BATTLE_DESTINY_REMASTERED/
©創通・サンライズ
5.『オーバーウォッチ 2』
●ブリザード・エンターテイメント
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2357570/_2/
©2023 Blizzard Entertainment, Inc.
6.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●4990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
7.『Stellar Blade』
●ソニー・インタラクティブエンタテインメント
●2025年6月12日発売予定
●7980円
Complete Edition：9980円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3489700/Stellar_Blade/
© 2025 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.
8.『9 Kings 9 キングス』【早期アクセスゲーム】
●Hooded Horse、INSTINCT3
●発売中
●1209円（6月7日まで35％オフ、以降は1860円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2784470/9_Kings_9/
© Sad Socket
9.『サイバーパンク2077』
●CD PROJEKT RED
●発売中
●8778円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/
CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.
10.『アーマード・コアVI ファイアーズオブルビコン』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●5214円（5月30日まで40％オフ、以降は8690円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1888160/ARMORED_CORE_VI_FIRES_OF_RUBICON/
© Bandai Namco Entertainment Inc. / © 1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.
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