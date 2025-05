今週のSteam売り上げランキングは、5月24日に全世界の累計販売本数が50万本を突破したと発表されたレベルファイブの『ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女』が今週も1位。2位には今週5月30日発売のフロム・ソフトウェアの『ELDEN RING NIGHTREIGN』が、3位にはEAの『エーペックスレジェンズ』がランクインしている。

新作タイトルとしては、4位に先週発売したバンダイナムコエンターテインメントの『機動戦士ガンダムSEED BATTLE DESTINY REMASTERED』が、8位にSad Socket開発/Hooded Horse、INSTINCT3販売の早期アクセスゲーム『9 Kings 9 キングス』が登場している。そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。

※2025年5月26日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女』

●レベルファイブ

●発売中

●7678円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2993780/i/

©LEVEL5 Inc.

2.『ELDEN RING NIGHTREIGN』

●フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

●2025年5月30日発売予定

●5720円

Deluxe Edition:7480円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.

3.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

4.『機動戦士ガンダムSEED BATTLE DESTINY REMASTERED』

●バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●4950円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1857740/SEED_BATTLE_DESTINY_REMASTERED/

©創通・サンライズ

5.『オーバーウォッチ 2』

●ブリザード・エンターテイメント

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2357570/_2/

©2023 Blizzard Entertainment, Inc.

6.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●4990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

7.『Stellar Blade』

●ソニー・インタラクティブエンタテインメント

●2025年6月12日発売予定

●7980円

Complete Edition:9980円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/3489700/Stellar_Blade/

© 2025 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.

8.『9 Kings 9 キングス』【早期アクセスゲーム】

●Hooded Horse、INSTINCT3

●発売中

●1209円(6月7日まで35%オフ、以降は1860円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2784470/9_Kings_9/

© Sad Socket

9.『サイバーパンク2077』

●CD PROJEKT RED

●発売中

●8778円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/

CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

10.『アーマード・コアVI ファイアーズオブルビコン』

●フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●5214円(5月30日まで40%オフ、以降は8690円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1888160/ARMORED_CORE_VI_FIRES_OF_RUBICON/

© Bandai Namco Entertainment Inc. / © 1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.