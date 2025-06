今週のSteam売り上げランキングは、5月30日に発売したフロム・ソフトウェアの『エルデンリング ナイトレイン』が1位を獲得。2位にはレベルファイブの『ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女』が、3位にはEAの『エーペックスレジェンズ』がランクインしている。

そのほかのタイトルとしては、4位の『Stellar Blade』に注目。現在、体験版も配信しているので、気になる人はぜひプレイしてみよう。ランキングの詳細は下記を参照してほしい。

※2025年6月2日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『エルデンリング ナイトレイン』

●フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●5720円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.

2.『ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女』

●レベルファイブ

●発売中

●7678円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2993780/i/

©LEVEL5 Inc.

3.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

4.『Stellar Blade』

●ソニー・インタラクティブエンタテインメント

●2025年6月12日発売予定

●7980円

Complete Edition:9980円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/3489700/Stellar_Blade/

© 2025 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.

5.『遊戯王 マスターデュエル』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2024 Konami Digital Entertainment

6.『星の翼』

●盛天游戏

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2764370/_/

© SINGAPORE SHENGTIAN NETWORK TECHNOLOGY PTE. LTD

7.『Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition』

●アクティビジョン

●発売中

●4180円(6月13日まで50%オフ、以降は8360円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/814380/Sekiro_Shadows_Die_Twice__GOTY_Edition/

©2019 From Software, Inc. All rights reserved. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.

Dark Souls is a trademark of BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Bandai Namco is not the publisher of SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE.

8.『モンスターハンターワイルズ』

●カプコン

●発売中

●9900円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/

©CAPCOM

9.『機動戦士ガンダムSEED BATTLE DESTINY REMASTERED』

●バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●4950円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1857740/SEED_BATTLE_DESTINY_REMASTERED/

©創通・サンライズ

10.『オーバーウォッチ 2』

●ブリザード・エンターテイメント

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2357570/_2/

©2023 Blizzard Entertainment, Inc.