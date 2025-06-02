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毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング

第127回

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

フロム・ソフトウェア最新作『エルデンリング ナイトレイン』が1位！『ファンタジーライフi』が2位に続く【Steamランキング】

2025年06月02日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

フロム・ソフトウェア最新作『エルデンリング ナイトレイン』が1位！『ファンタジーライフi』が2位に続く【Steamランキング】

　今週のSteam売り上げランキングは、5月30日に発売したフロム・ソフトウェアの『エルデンリング ナイトレイン』が1位を獲得。2位にはレベルファイブの『ファンタジーライフｉ グルグルの竜と時をぬすむ少女』が、3位にはEAの『エーペックスレジェンズ』がランクインしている。

　そのほかのタイトルとしては、4位の『Stellar Blade』に注目。現在、体験版も配信しているので、気になる人はぜひプレイしてみよう。ランキングの詳細は下記を参照してほしい。

※2025年6月2日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『エルデンリング ナイトレイン』

フロム・ソフトウェア最新作『エルデンリング ナイトレイン』が1位！『ファンタジーライフi』が2位に続く【Steamランキング】

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●5720円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.

2.『ファンタジーライフｉ グルグルの竜と時をぬすむ少女』

フロム・ソフトウェア最新作『エルデンリング ナイトレイン』が1位！『ファンタジーライフi』が2位に続く【Steamランキング】

●レベルファイブ
●発売中
●7678円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2993780/i/

©LEVEL5 Inc.

3.『エーペックスレジェンズ』

フロム・ソフトウェア最新作『エルデンリング ナイトレイン』が1位！『ファンタジーライフi』が2位に続く【Steamランキング】

●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

4.『Stellar Blade』

フロム・ソフトウェア最新作『エルデンリング ナイトレイン』が1位！『ファンタジーライフi』が2位に続く【Steamランキング】

●ソニー・インタラクティブエンタテインメント
●2025年6月12日発売予定
●7980円
　Complete Edition：9980円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3489700/Stellar_Blade/

© 2025 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.

5.『遊戯王 マスターデュエル』

フロム・ソフトウェア最新作『エルデンリング ナイトレイン』が1位！『ファンタジーライフi』が2位に続く【Steamランキング】

●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2024 Konami Digital Entertainment

6.『星の翼』

フロム・ソフトウェア最新作『エルデンリング ナイトレイン』が1位！『ファンタジーライフi』が2位に続く【Steamランキング】

●盛天游戏
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2764370/_/

© SINGAPORE SHENGTIAN NETWORK TECHNOLOGY PTE. LTD

7.『Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition』

フロム・ソフトウェア最新作『エルデンリング ナイトレイン』が1位！『ファンタジーライフi』が2位に続く【Steamランキング】

●アクティビジョン
●発売中
●4180円（6月13日まで50％オフ、以降は8360円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/814380/Sekiro_Shadows_Die_Twice__GOTY_Edition/

©2019 From Software, Inc. All rights reserved. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.
Dark Souls is a trademark of BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Bandai Namco is not the publisher of SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE.

8.『モンスターハンターワイルズ』

フロム・ソフトウェア最新作『エルデンリング ナイトレイン』が1位！『ファンタジーライフi』が2位に続く【Steamランキング】

●カプコン
●発売中
●9900円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/

©CAPCOM

9.『機動戦士ガンダムSEED BATTLE DESTINY REMASTERED』

フロム・ソフトウェア最新作『エルデンリング ナイトレイン』が1位！『ファンタジーライフi』が2位に続く【Steamランキング】

●バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●4950円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1857740/SEED_BATTLE_DESTINY_REMASTERED/

©創通・サンライズ

10.『オーバーウォッチ 2』

フロム・ソフトウェア最新作『エルデンリング ナイトレイン』が1位！『ファンタジーライフi』が2位に続く【Steamランキング】

●ブリザード・エンターテイメント
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2357570/_2/

©2023 Blizzard Entertainment, Inc.

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