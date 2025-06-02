毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
フロム・ソフトウェア最新作『エルデンリング ナイトレイン』が1位！『ファンタジーライフi』が2位に続く【Steamランキング】
2025年06月02日 18時00分更新
今週のSteam売り上げランキングは、5月30日に発売したフロム・ソフトウェアの『エルデンリング ナイトレイン』が1位を獲得。2位にはレベルファイブの『ファンタジーライフｉ グルグルの竜と時をぬすむ少女』が、3位にはEAの『エーペックスレジェンズ』がランクインしている。
そのほかのタイトルとしては、4位の『Stellar Blade』に注目。現在、体験版も配信しているので、気になる人はぜひプレイしてみよう。ランキングの詳細は下記を参照してほしい。
※2025年6月2日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『エルデンリング ナイトレイン』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●5720円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
2.『ファンタジーライフｉ グルグルの竜と時をぬすむ少女』
●レベルファイブ
●発売中
●7678円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2993780/i/
©LEVEL5 Inc.
3.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2025 Electronic Arts Inc.
4.『Stellar Blade』
●ソニー・インタラクティブエンタテインメント
●2025年6月12日発売予定
●7980円
Complete Edition：9980円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3489700/Stellar_Blade/
© 2025 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.
5.『遊戯王 マスターデュエル』
●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2024 Konami Digital Entertainment
6.『星の翼』
●盛天游戏
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2764370/_/
© SINGAPORE SHENGTIAN NETWORK TECHNOLOGY PTE. LTD
7.『Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition』
●アクティビジョン
●発売中
●4180円（6月13日まで50％オフ、以降は8360円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/814380/Sekiro_Shadows_Die_Twice__GOTY_Edition/
©2019 From Software, Inc. All rights reserved. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.
Dark Souls is a trademark of BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Bandai Namco is not the publisher of SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE.
8.『モンスターハンターワイルズ』
●カプコン
●発売中
●9900円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/
©CAPCOM
9.『機動戦士ガンダムSEED BATTLE DESTINY REMASTERED』
●バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●4950円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1857740/SEED_BATTLE_DESTINY_REMASTERED/
©創通・サンライズ
10.『オーバーウォッチ 2』
●ブリザード・エンターテイメント
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2357570/_2/
©2023 Blizzard Entertainment, Inc.
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