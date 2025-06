今週のSteam売り上げランキングは、先週配信されたセガの『ペルソナ5: The Phantom X』が1位に。2位はCygamesの『Shadowverse: Worlds Beyond』、3位はEAの『エーペックスレジェンズ』と、上位は無料プレイゲームが占めている。

新作タイトルとしては、ユーザー評価が圧倒的に好評なsemiworkの早期アクセスゲーム『R.E.P.O.』が6位にランクイン。こちらは最大6人プレイ可能な、オンラインの協力型ホラーゲームだ。6月26日にアップデートが配信され、新マップや新たなモードなどが追加されている。なお、日本語には未対応。

そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。

※2025年6月30日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『ペルソナ5: The Phantom X』

●セガ(アトラス)

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/3061570/5_The_Phantom_X/

©Perfect World Adapted from Persona5 ©ATLUS. ©SEGA.

2.『Shadowverse: Worlds Beyond』

●Cygames

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2584990/Shadowverse_Worlds_Beyond/

©Cygames, Inc.

3.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

4.『エルデンリング』

●フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●5544円(7月11日まで40%オフ、以降は9240円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

5.『エルデンリング ナイトレイン』

●フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●5720円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.

6.『R.E.P.O.』【早期アクセスゲーム】

●semiwork

●発売中

●960円(7月11日まで20%オフ、以降は1200円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/3241660/REPO/

© semiwork

7.『サイバーパンク2077』

●CD PROJEKT RED

●発売中

●3072円(7月11日まで65%オフ、以降は8778円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/

CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

8.『Stellar Blade』

●ソニー・インタラクティブエンタテインメント

●発売中

●7980円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/3489700/Stellar_Blade/

© 2025 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.

9.『デッドバイデイライト』

●Behaviour Interactive

●発売中

●792円(7月11日まで60%オフ、以降は1980円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/381210/_/

© 2015-2024 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

10.『サイバーパンク2077 アルティメットエディション』

●CD PROJEKT RED

●発売中

●5601円(7月11日まで53%オフ、以降は1万2040円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/bundle/32470/2077/

© 2023 CD PROJEKT S.A. All rights reserved. CD PROJEKT, Cyberpunk, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty and their respective logos are registered and/or unregistered trademarks of CD PROJEKT S.A.