毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
「ペルソナ」シリーズ最新作『ペルソナ５: The Phantom X』が1位！サマーセールタイトルも多数ランクイン【Steamランキング】
2025年06月30日 18時00分更新
今週のSteam売り上げランキングは、先週配信されたセガの『ペルソナ５: The Phantom X』が1位に。2位はCygamesの『Shadowverse: Worlds Beyond』、3位はEAの『エーペックスレジェンズ』と、上位は無料プレイゲームが占めている。
新作タイトルとしては、ユーザー評価が圧倒的に好評なsemiworkの早期アクセスゲーム『R.E.P.O.』が6位にランクイン。こちらは最大6人プレイ可能な、オンラインの協力型ホラーゲームだ。6月26日にアップデートが配信され、新マップや新たなモードなどが追加されている。なお、日本語には未対応。
そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。
※2025年6月30日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『ペルソナ５: The Phantom X』
●セガ（アトラス）
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3061570/5_The_Phantom_X/
©Perfect World Adapted from Persona5 ©ATLUS. ©SEGA.
2.『Shadowverse: Worlds Beyond』
●Cygames
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2584990/Shadowverse_Worlds_Beyond/
©Cygames, Inc.
3.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2025 Electronic Arts Inc.
4.『エルデンリング』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●5544円（7月11日まで40％オフ、以降は9240円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.
5.『エルデンリング ナイトレイン』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●5720円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
6.『R.E.P.O.』【早期アクセスゲーム】
●semiwork
●発売中
●960円（7月11日まで20％オフ、以降は1200円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3241660/REPO/
© semiwork
7.『サイバーパンク2077』
●CD PROJEKT RED
●発売中
●3072円（7月11日まで65％オフ、以降は8778円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/
CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.
8.『Stellar Blade』
●ソニー・インタラクティブエンタテインメント
●発売中
●7980円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3489700/Stellar_Blade/
© 2025 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.
9.『デッドバイデイライト』
●Behaviour Interactive
●発売中
●792円（7月11日まで60％オフ、以降は1980円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/381210/_/
© 2015-2024 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.
10.『サイバーパンク2077 アルティメットエディション』
●CD PROJEKT RED
●発売中
●5601円（7月11日まで53％オフ、以降は1万2040円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/bundle/32470/2077/
© 2023 CD PROJEKT S.A. All rights reserved. CD PROJEKT, Cyberpunk, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty and their respective logos are registered and/or unregistered trademarks of CD PROJEKT S.A.
ASCII.jpの最新情報を購読しよう