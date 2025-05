今週のSteam売り上げランキングは、エレクトロニック・アーツの『エーペックスレジェンズ』が久しぶりの1位を獲得。2位は全世界累計販売本数が200万本を突破した『Clair Obscur: Expedition 33』が、3位はランキング常連のKONAMIの『遊戯王 マスターデュエル』がランクインしている。

新作タイトルとしては、4位にレベルファイブの自由な冒険と生活が楽しめる『ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女』が、5位にフロム・ソフトウェアの『ELDEN RING NIGHTREIGN』が登場。なお、『ELDEN RING NIGHTREIGN』は前作のソフトがなくても本作単体で楽しめる。

そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。

※2025年5月12日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

2.『Clair Obscur: Expedition 33』

●Kepler Interactive

●発売中

●7480円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1903340/Clair_Obscur_Expedition_33/

Developed by Sandfall Interactive. Published by Kepler Interactive. All rights reserved.

3.『遊戯王 マスターデュエル』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2024 Konami Digital Entertainment

4.『ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女』

●レベルファイブ

●2025年5月22日発売予定

●7678円

デジタルデラックスエディション:8778円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2993780/i/

©LEVEL5 Inc.

5.『ELDEN RING NIGHTREIGN』

●フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

●2025年5月30日発売予定

●5720円

Deluxe Edition:7480円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.

6.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●4990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

7.『モンスターハンターワイルズ』

●カプコン

●発売中

●9900円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/

©CAPCOM

8.『星の翼』

●盛天游戏

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2764370/_/

© SINGAPORE SHENGTIAN NETWORK TECHNOLOGY PTE. LTD

9.『オーバーウォッチ 2』

●ブリザード・エンターテインメント

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2357570/_2/

©2023 Blizzard Entertainment, Inc.

10.『ARK: Survival Ascended』【早期アクセスゲーム】

●Studio Wildcard/Snail Games USA

●発売中

●6760円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2399830/ARK_Survival_Ascended/

©2024 Wildcard Properties LLC. Published by Studio Wildcard. Developed by Studio Wildcard. ARK: Survival Ascended is a trademark of Studio Wildcard. All rights reserved.

TM & ©2024 SCG Power Rangers LLC and Hasbro. Power Rangers and all related logos, characters, names, and distinctive likenesses thereof are the exclusive property of SCG Power Rangers LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization.