Lo-Fi Gamesは5月13日、PCプラットフォーム「Steam」で“圧倒的好評”の自由探索RPG「Kenshi」を、1050円(70%オフ)で提供中だと発表した。セール期間は2025年5月20日まで。

・Steam製品ページ

https://store.steampowered.com/app/233860/Kenshi/

本作は、2018年に発売されたRPG。約870平方キロメートル超の広大なワールドマップをシームレスに歩き回り、自由な探索を楽しめる。

プレイヤーは商人になって巨万の富を築いても、冒険者として世界の果てを旅してもいい。1人で行動してもいいし、大部隊を指揮するリーダーになってもいい。盗賊になろうが奴隷になろうが世界は絶えず続いていく。

そうした「もう一つの世界」を生きるかのような自由なゲームデザインが評価され、多くのゲーマーを虜にした。レビュー欄を見るとプレイ時間が200、500、1000時間越えの猛者が本作をオススメしている。

ほぼ1000円というお手頃価格で手に入るこの機会に、「Kenshi」の世界へ旅立ってみてはいかがだろうか。探索と発見による濃密なゲーム体験が待っている。

また、「Kenshi」を制作したクリエイターのクリス・ハント氏と、ディレクターのナット氏によるインタビュー映像も本日公開。本作の制作過程や、前作の1000年前を描き50%ほどマップが拡大された新作「Kenshi2」の制作についても語られているので、ぜひチェックしてほしい(日本語字幕対応)。

