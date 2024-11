ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(11月6日13時調べ)

■Steamストア

■Steam「スペシャル」ページ

世界で空前の大ヒットを記録したインディーゲーム!

・タイトル:Undertale

・割引率:70%

・価格:294円(11月12日まで)

・メーカー:tobyfox

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/391540/Undertale/

カルト教団に囲まれたコミュニティを解放しよう! シリーズの中でも屈指の人気作

・タイトル:Far Cry 5

・割引率:85%

・価格:1188円(11月11日まで)

・メーカー:ユービーアイソフト

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/552520/Far_Cry_5/

50を超える賞を受賞し、多数の部門にもノミネートされた一人称視点のゾンビゲーム

・タイトル:Dying Light

・割引率:85%

・価格:298円(11月7日午前2時ごろまで)

・メーカー:Techland

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/239140/Dying_Light/

アドルとダーナ―、W主人公システムで絶海の孤島での冒険を描く!

・タイトル:イースVIII-Lacrimosa of DANA-

・割引率:65%

・価格:2131円(11月9日まで)

・メーカー:NIS America(日本ファルコム)

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/579180/VIIILacrimosa_of_DANA/

「閃乱カグラ」シリーズに登場する女の子たちの心と体を揉みほぐそう!

・タイトル:シノビリフレ -SENRAN KAGURA-

・割引率:70%

・価格:300円(11月20日まで)

・メーカー:XSEED Games/Marvelous USA/マーベラス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/981770/_SENRAN_KAGURA/

